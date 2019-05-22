В Мытищах женщина убила любовника и попыталась спуститься с седьмого этажа по простыням

Жители одной из многоэтажек в подмосковном городе Мытищи вечером во вторник, 21 мая, на козырьке подъезда нашли тело молодой женщины. Из окна на седьмом этаже свисали связанные между собой простыни и одела. По всему было ясно, что погибшая пыталась по ним спуститься вниз, но сорвалась. Объяснения странному побегу нашли внутри квартиры. Оказалось, что женщина пыталась скрыться с места преступления.

- В квартире с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки обнаружено тело 56-летнего хозяина квартиры. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство, - сообщила "Комсомолке" Евгения Кирюшина, помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Совершив убийство, 35-летняя москвичка не придумала ничего лучше, чем спуститься с седьмого этажа по простыням. Квартира была заперта изнутри, а найти ключ женщина не смогла. Мотив преступления пока установить не удалось. По предварительным данным, убийца и его жертва состояли в интимных отношениях. Погибший мужчина был голым.

Личности обоих уже установлены. О погибшем известно, что он работал помощником оператора АЗС. А вот женщина официально трудоустроена не была. Сейчас оперативники изучают детализацию звонков и опрашивают родственников и друзей убийцы и его жертвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция за пять минут до кровавых разборок дачников в Подмосковье: "Ничем помочь не можем, сносите сами этот свинарник"

Кровавые разборки дачников в Домодедовском районе Московской области закончились смертью 46-летнего Тимура Мустафина. Владелец одного из садовых участков в СНТ "Северка-2" был до смерти забит садовым инвентарем, который есть, пожалуй, в сарае каждого - тяпкой (подробности).