2019-05-22T18:35:31+03:00
Происшествия

В Мытищах женщина убила любовника и попыталась спуститься с седьмого этажа по простыням

Она сорвалась вниз и погибла
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сейчас оперативники изучают детализацию звонков и опрашивают родственников и друзей убийцы и его жертвыСейчас оперативники изучают детализацию звонков и опрашивают родственников и друзей убийцы и его жертвыФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители одной из многоэтажек в подмосковном городе Мытищи вечером во вторник, 21 мая, на козырьке подъезда нашли тело молодой женщины. Из окна на седьмом этаже свисали связанные между собой простыни и одела. По всему было ясно, что погибшая пыталась по ним спуститься вниз, но сорвалась. Объяснения странному побегу нашли внутри квартиры. Оказалось, что женщина пыталась скрыться с места преступления.

- В квартире с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки обнаружено тело 56-летнего хозяина квартиры. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство, - сообщила "Комсомолке" Евгения Кирюшина, помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Совершив убийство, 35-летняя москвичка не придумала ничего лучше, чем спуститься с седьмого этажа по простыням. Квартира была заперта изнутри, а найти ключ женщина не смогла. Мотив преступления пока установить не удалось. По предварительным данным, убийца и его жертва состояли в интимных отношениях. Погибший мужчина был голым.

Личности обоих уже установлены. О погибшем известно, что он работал помощником оператора АЗС. А вот женщина официально трудоустроена не была. Сейчас оперативники изучают детализацию звонков и опрашивают родственников и друзей убийцы и его жертвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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