В плохом росте российской промышленности виновата погода

В первом квартале 2019 года темпы роста промышленного производства в России упали до 2,1%. В тот же период 2018 года прирост был 2,9%. Такую статистику опубликовал Росстат. Соответствует ли такая динамика прогнозам?

- Это лишь немного ниже прогноза Минэкономразвития России - прирост пуска в 2019 году ожидается на уровне 2,3%, - объяснили «КП» в Минпромторге.

Специалисты министерства напомнили, что в 2018 году ВВП вырос на 2,3% при росте промышленности на 2,9%. Но по свежим цифрам за первый квартал 2019 года экономика страны растет только на 0,5%.

- Иными словами, промышленность фактически в одиночку обеспечила рост всей экономики в I квартале 2019 года, - подчеркнули в Минпромторге.

Расти позволяют все та же добыча сырья и пищевая промышленность — по 4%. Фармацевтика прибавила 13%, железнодорожное машиностроение — 26%, деревообработка, производство мебели и бумаги — 9% , а изготовление стройматериалов и стекла - 8%.

Взлететь нам не дает сокращение гособоронзаказа, что отразилось на показателях в оборонке, а также слабый рост автомобильной промышленности — в 2018 году автопром вырос на 13%, а в 2019 году всего на 3%.

И еще в плохом росте промышленности страны виновата хорошая погода. Слишком теплым было начало года.

- Заметную роль сыграл погодный фактор, - добавили в Минпромторге. - Более теплый конец зимы и начало весны по сравнению с ситуацией годовой давности затормозили промышленность не менее чем на 0,3%.

При чем тут, казалось бы, погода? Меньше произвели теплоэнергии, вот и темпы роста промышленности страны замедлились.

КОММЕНТАРИЙ

«Легко найти покупателя только на черную икру, оружие и водку»

- За любую стабильность надо платить, - говорит независимый экономический эксперт Антон Шабанов. - Не бывает производства ради производства. Нужны покупатели. А сейчас, мягко говоря, не совсем простая экономическая ситуация в мире. У россиян реальные доходы падают, о чем также говорит Росстат. При этом растет санкционное давление.

Сегодня найти потребителя на российский товар крайне сложно. Если это только не черная икра, оружие или водка. В сумме это и приводит к тому, что наши показатели промышленного производства оставляют желать лучшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наша экономика опять не хочет расти

Экономика России в первом квартале 2019 года выросла на 0,5% в годовом измерении. Такова предварительная оценка Росстата данных по ВВП (валовый внутренний продукт). Она ниже всех официальных прогнозов. Минэконом ожидал прибавку в 0,8%, Центробанк - в 1-1,5% (подробности).