Авария с туристическим автобусом в Италии случилась из-за поваленных на трассу деревьев

Автобус, который перевернулся сегодня утром недалеко от Сиены, был совершенно новый. Его эксплуатировали всего пять месяцев. Автобус был исправен, прошел все необходимые технические проверки. Об этом «КП» сообщил представитель туроператора Europe Voyage, чьи клиенты попали в ДТП.

- За рулем находился профессиональный водитель, итальянец, владелец транспортной компании, с которой мы сотрудничаем уже несколько лет. Его компания предоставляет нам транспортные услуги для туров.Водитель был трезв в момент аварии, это уже показала медэкспертиза. Он только сейчас пришел в себя после такого стресса и дает показания в полиции в Сиене, - рассказал «КП» сотрудник туроператора. - Трагедия произошла из-за того, что на трассе были поломанные ветви деревьев. Ночью прошел сильный дождь и ураган. Дорожные службы к тому моменту еще не успели убрать поломанные ветви. Водитель пытался затормозить, но автобус занесло и он вылетел в кювет.

В автобусе находились туристы из России, Украины, Казахстана, Армении и Грузии. Все они купили 7-дневный экскурсионный тур «Итальянская классика» по итальянским городам. Сегодня утром они ехали на экскурсию в Сиену (это должен был быть пятый день итальянского путешествия). Группу сопровождала 40-летняя сотрудница «Europe Voyage», гид Алена Ортаева.

- Мы сейчас занимаемся организацией доставки тела нашей коллеги Алены. Мы уже связались с ее родными, - добавил представитель туркомпании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710395" frameborder="0"></iframe> Один человек погиб в аварии туристического автобуса недалеко от Сиены.

Сейчас представители Europe Voyage находятся на месте происшествия. Они уточняют точное количество туристов, доставленных в больницы. Тех, кто не пострадал, отправили в отель на другом автобусе.

Также сотрудники туроператора отправятся в больницы, чтобы переговорить с пострадавшими туристами и решить вопрос компенсации. Все экскурсанты были застрахованы.

Как сообщили в посольстве России в Италии, пострадали 19 россиян, а также граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии. Состояние у всех удовлетворительное. Скорее всего, уже сегодня они будут выписаны.

В Europe Voyage опровергли ранее появившуюся информацию о дурной репутации их компании и финансовых проблемах.

- Мы работаем на рынке уже четыре года, название мы никогда не меняли. Репутация у нас прекрасная, сотрудничаем с туроператорами из России и стран СНГ. Мы предоставляем гидов, экскурсии по Италии, обеспечиваем туристов проживанием в отелях и транспортом, - заметил сотрудник туроператора. - Информацию о нашей некомпетентности запустили наши конкуренты — итальянская турфирма. Они решили нас очернить, воспользовавшись случившейся бедой. В Италии на туристическом рынке очень большая конкуренция.

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