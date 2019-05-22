Уникальный фильм «Паруса мира» покажут в Москве

В этот вечер вы первыми увидите многолетний труд съемочной группы под руководством Михаила Кожухова – хроники “Паруса мира” о легендарных российских барках, узнаете подробности маршрута кругосветной экспедиции 2020 года, в рамках которой “Седов”, “Паллада” и “Крузенштерн” понесут по свету российский флаг, первыми сможете подать заявку на участие в переходах кругосветного плавания.

Специальные гости вечера: журналист и президент “Клуба путешествий” Михаил Кожухов, ректор КГТУ Владимир Волкогон, капитан-наставник парусников “Крузенштерн” и “Седов” Михаил Новиков, Народный артист России Сергей Гармаш и другие известные актеры и музыканты, подтвердившие свое участие в кругосветной экспедиции.

Барк “Седов”Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьера фильма Михаила Кожухова и презентация кругосветки.26 мая в Москве - премьера документального фильма Клуба путешествий Михаила Кожухова "Паруса мира" и презентации кругосветной экспедиции!

ГДЕ И КОГДА?

26 мая в 20:00, Москва, кинозал Цифровое деловое пространство на Покровке, 47 (бывшее здание кинотеатра “35 мм”).

Билеты приобрести можно здесь.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что за кругосветные экспедиции?

200 лет назад два российских судна “Восток” и “Мирный” под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева отправились в экспедицию и, проведя 751 день в море, вернулись домой, открыв шестой материк – Антарктиду.

200 лет спустя легендарные парусники “Седов”, “Крузенштерн” и “Паллада” понесут кругом света российский флаг. Белоснежный парус мира в память о смельчаках, доказавших, что, мечтая, можно найти даже край света!

Барк "КрузенштернФото: ТАСС

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ФИЛЬМА

Продюсер: Михаил Кожухов

Режиссер: Даниэлла Окуджава

Камера: Никита Резник, Александр Доринов, Егор Мясников, Андрей Худяков, Кирилл Умрихин, Дмитрий Мишин

Режиссер монтажа: Никита Резник

Режиссер по свету: Андрей Худяков

Звукорежиссер: Константин Чалых

Композиторы: Никита Резник, Константин Чалых

Исполнительный продюсер: Саша Казачкова