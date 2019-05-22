Ученые подтвердили: понты дороже денег! Они помогают подняться вверх по социальной лестнице

Человечество всегда мечтало построить общество равных возможностей, где люди добиваются успеха благодаря своему уму и энергии, а не папиным деньгам и связям. Но, что бы мы не строили, бедные всегда беднеют, а богатые богатеют. И даже сейчас, когда социальные лифты более ли менее работают (во всяком случае нет необходимости выкупать свою свободу у помещика, как это делали крепостные) мажоры сплошь и рядом занимают командные высоты, а людям из низов повторить этот карьерный путь гораздо тяжелее. Что порождает неравенство? Вы думаете лучшие стартовые позиции «аристократам» обеспечивает только хорошее образование, более «питательная» социальная среда и клановый уклад нашей жизни? Но ученые считают, что дело не только в этом. Самоуверенность и раздутое самомнение - вот что помогает выходцам из высшего общества опережать «плебеев» на современном рынке труда.

И тут выхожу я весь в белом...

Группа американских ученых под руководством Питера Белми, профессора из Университета Вирджинии, решила экспериментально проверить идею о том, что самооценка людей («Я - соль земли и центр Вселенной!») имеет важное значение для сохранения классовой иерархии. Психологи провели четыре исследования, самое масштабное из них охватывало 150 тысяч 949 владельцев малого бизнеса в Мексике. Ученые использовали для анализа данные компании, которая оценивала способность предпринимателей, обращавшихся за деньгами в финансовые организации, вернуть кредит. Исследование проходило в несколько этапов.

1. Чтобы определить реальный социальный статус мелких мексиканских предпринимателей (в среднем они запрашивали займ в размере 804 долларов на 12 месяцев), им предлагалось указать свой доход, уровень образования и определить свое положение на социальной лестнице по сравнению с другими людьми в Мексике.

2. Уровень самоуверенности определялся следующим образом: заемщиков просили поиграть в простую компьютерную игру, где тестировалась память. Участникам по очередно показывались парные картинки и надо было определить одинаковые ли первая и вторая или нет. Затем игроки должны были по 100-бальной шкале оценить насколько хорошо они справились с этим тестом по сравнению с другими.

3. И, наконец, чтобы понять насколько соответствовало самоощущение людей реальному положением дел, ученые сравнивали самооценку с результатом игры.

Исследование подтвердило гипотезу ученых: чем выше был социальный статус мексиканских заемщиков, тем более высокого мнения были они о себе. Но при этом их результаты в игре были не лучше, чем у других!

Работодатели млеют от самоуверенных балбесов

Но возникает вопрос, каким образом апломб и вера в собственную исключительность дают конкурентные преимущества детям состоятельных господ? Ответ на этот вопрос дало четвертое исследование, где изучалось, как воспринимаются скромники и «распальцованные» граждане в глазах потенциальных работодателей. В этом исследовании приняло участие 236 университетских студентов.

1. На первом этапе они отвечали на вопросы викторины по 15 предметам и оценивали свои успехи по сравнению с другими ребятами (так измеряли уровень самоуверенности). Кроме того, определялась принадлежность молодых людей к тому или иному социальному классу. Здесь принимали во внимание годовой доход семьи, уровень образования родителей и субъективная оценка своего положения в обществе самого студента.

2. Спустя неделю ребят снова пригласили в лабораторию, чтобы поучаствовать в собеседовании для потенциального работодателя. Студентов попросили представить, что они участвуют в конкурсе на вакантную должность регионального менеджера по продаже смартфонов в компании Samsung. Им поставили задачу продемонстрировать, как бы они справились с кризисной ситуацией, в которую компания попала несколько лет назад, когда флагманская модель Samsung Gamaxy Note 7 была отозвана из-за проблем с пожароопасным аккумулятором. По легенде студенты проводили презентацию для прессы в разгар кризиса и должны были отвечать на вопросы СМИ. Видеозапись выступлений затем демонстрировалась независимым экспертам (их было 951, с тем чтобы одно выступление оценивали несколько разных арбитров). Они должны были определить насколько участники компетентны, честны, искренни, дружелюбны и заслуживают доверия. И главное, взяли бы на работу того или иного студента или нет.

- Мы обнаружили, что в глазах нанимателя студенты с более высоким социальным происхождением выглядели более квалифицированными и способными, - говорит ведущий автор исследования профессор Питер Белми. - Хотя предметные тесты, которые проходили учащиеся, свидетельствовали, что для этого нет реальных оснований. Но более высокий уровень самооценки делал их более ценными в глазах работодателей. Таким образом, наше исследование продемонстрировало, что чрезмерная самоуверенность людей из высшего общества может обеспечить путь к социальной выгоде.

Следовательно, детям из простонародья следует зарубить себе на носу: силой являются не только знания, а скромность не всегда бывает добродетелью. Завоевать место под солнцем без нахрапа и красивых понтов будет гораздо сложнее.

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Наедая пузо на пляже, ты помогаешь обществу

Говорят, в дикой природе водятся странные люди, одержимые идеей пожертвовать отпуском ради работы. В разгар сезона вместо того, чтобы паковать чемоданы и брать билеты на юг, они запираются в рабочих кабинетах и начинают совершать трудовые подвиги. Возможно, кто-то из этих маньяков искренне уверен, что совершает благое дело, поскольку на работе он якобы совершенно незаменимый человек. А другой лелеет надежду, что за это самоубийственное рвение он будет обласкан начальством. Если подобные экстравагантные мысли приходят к вам в голову, выкиньте их немедленно. Ученые проанализировали разные аспекты жизни, связанные с отпуском, и пришли к выводу: нет ни одной причины, чтобы откладывать отдых в долгий ящик (подробности).