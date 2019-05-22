Эксперты о предложениях Минвостокразвития: «Без поддержки государства инвесторов для развития потенциала Арктики не найти»

Минвостокразвития опубликовал законопроект о государственной поддержке предпринимательства в Арктической зоне РФ. Частично, эти те же меры, которые действуют на Дальнем Востоке. Теперь документ должен пройти общественное обсуждение. «Комсомольская правда» опросила специалистов и выяснила, как предложения чиновников воспринял бизнес.

Эксперты сходятся во мнении, что меры по стимулированию инвестиций в проекты, реализуемые Арктической зоне России давно напрашивались. Тем более, в регионе есть возможность воплотить в жизнь амбициозный проект: разработка арктических месторождений с прямым каналом сбыта по Северному морскому пути. По предварительным оценкам, только на суше здесь от 5 до 10 миллиардов тонн в нефтяном эквиваленте.

- Российские нефтяники давно связывают большие надежды с этими месторождениями. Но без предсказуемого и привлекательного для инвесторов налогового режима партнеров для проекта им не найти, - говорит директор Центра политической информации Алексей Мухин. - При добыче в Арктике задействованы не только буровые установки и промысловые объекты. Нужна другая сложная и дорогая инфраструктура и техника: морские терминалы, аэродромы, дороги, ледоколы, нефтетанкеры и многое другое. Поэтому добиться приемлемого уровня доходности можно только в интегрированных проектах с длинным жизненным циклом.

Хотя в целом эксперты положительно оценивают предложения Минвостокразвития, есть к документу и претензии.

- Абсолютно отсутствует логика в предложении сохранить нулевую ставку НДПИ для СПГ-проектов (арктические проекты Новатэка и так не выплачивали НДПИ), а для проектов по добыче углеводородов ввести ставку 0,15. Это, заметим, – существенная разница: ведь при ставке 0,15 компания должна выплачивать примерно 1800 рублей с тонны сырья, - рассуждает директор ИнфоТЭК-Терминал Рустам Танкаев.

Кроме того, критерии отбора проектов, для которых будут действовать предложенные стимулы, определяются не законом, а постановлением правительства. Значит, изменить их будет несложно. А это еще больше усиливает неопределенность для инвесторов.

Обратили специалисты внимание и на то, что Минвостокразвития предлагает для проектов нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых — но только после того, как на новых месторождениях будет создана вся инфраструктура.

- Это парадокс, ведь строительство инфраструктуры — процесс долгий. Вряд ли кто-то согласится вкладывать колоссальные средства, не получая взамен никаких преференций, - считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

Некоторые эксперты высказались более резко.

- Единственным его бенефициаром выступает Новатэк, для СПГ проектов которого подтверждается нулевая ставка НДПИ. Для остальных проектов вводятся коэффициенты, фактически, не позволяющие приступить к их реализации, - заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.