2019-05-23T01:39:11+03:00
Телевизор

Вкалывают роботы, а не человек

Однажды, еще до скандала с Цымбалюк-Романовской (да и до женитьбы вроде) Армен Джигарханян сказал мне в интервью, почему он уволил другого актера из своего театра
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Кадр из сериала «Толя-робот». Фото: Канал ТНТКадр из сериала «Толя-робот». Фото: Канал ТНТ
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Он ему сказал: «Да ты кавээнщик, парень». По отношению к тому конкретному парню мне показалось это несправедливостью, но шли годы. Фильмы с кавээнщиками множатся, в некоторых из них даже сыграл Джигарханян, но объясните мне, пожалуйста, этот момент, когда даже из телеанонса понятно, кто актер, а кто кавээнщик?

Повод: сериал «Толя-робот» на ТНТ. Сюжет: парень любит девушку, но у него нет рук и ног, однако он борется за свою любовь и пытается усовершенствовать этот мир, пока его девушка жует жвачку и пишет отстойные песни (если иногда вообще пишет, а не просто грезит о Москве). Еще у парня есть друг, потом появляются бионические руки-ноги, но до последней серии он никому не рассказывает, почему лишился собственных рук и ног, отделываясь циничными шутками.

Не самый плохой сериал, хотя немного отпугивающий. Но обратите внимание - просто обратите: есть Александр Паль, а есть Азамат Мусагалиев. Азамат - тот самый персонаж, который ведет шоу «Где логика?», участвует в программе «Однажды в России», играл в КВН. И теперь каждый эпизод с его появлением на экране поневоле связывается с ролью мэра для юмористических передач, с фирменными выкриками и оскорблениями как секретарши, так и всех остальных. Ну да, ему наклеили усы. Очень ловкий грим. Аж хочется наняться в ученицы к гримеру и клеить всем несимпатичным мне мужикам это все жуткое над губой. Ну да, его перевели для сериала из мэров в управдомы. Однако Саша Паль (а в титрах авторы как-то даже настаивают на уменьшительных именах, называя всех актеров условно Васями) с протезами рук и ног оказывается в кадре более органичным, чем шоумен с однообразным прищуром над внезапно появившимися усами.

Эта разница между актером и кавээнщиком редко считывалась настолько очевидно. Может, потому, что деятели КВН снимали свои фильмы, не слишком привлекая кого-то не из круга «Комеди». Ну разве что девушек-актрис, которых они в своих сценках называют телочками. А тут такой феерический «упс»: с одной стороны, говорят о важной социальной проблеме, о силе духа, которая помогает разобраться даже с настолько дикой ситуацией, когда хоть в петлю. С другой - привычное фиглярство на уровне тех номеров на две-три минуты, которые вроде бы и говорят о коррупции, но на самом деле твердят о ее безнаказанности и включенности в наше мироздание на некоем изначальном уровне, когда и бороться не надо, а можно тихо посмеяться над очередным скетчем от Мусагалиева. Почему-то мне кажется, что последнее становится диагнозом абсолютного бессилия.

И Толя-робот, снимающий с дерева котенка, просто отстегнув один из протезов, тут тоже не справится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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