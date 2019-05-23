Плесень, дрожжи, кишечная палочка: Роскачество исследовало творожные сырки

На российском рынке можно найти большое количество схожих по составу продуктов под названием «творожный сырок», то есть творожная масса, покрытая глазурью. Однако в составе настоящего глазированного творожного сырка не должно содержаться растительных жиров, стабилизаторов, консервантов. Но часть продукции, представленной сегодня на полках, данным критериям не соответствует.

В рамках исследования Роскачество проверило 29 торговых марок сырков. Из них: 19 торговых марок «настоящих» творожных сырков (т. е. изготовленных без добавления растительных жиров, консервантов, стабилизаторов и др. добавок), 2 сырка с добавлением консервантов, 8 торговых марок – сырки с заменителем молочного жира.

Поэтому, сегодня два рейтинга: в один вошли творожные глазированные сырки, в другой – похожие на них продукты с заявленным в составе заменителями молочного жира. И это не фальсификат: производители, которые заменяют молочные жиры растительными, честно сообщали об этом в маркировке.

Тройка лучших

Одной из основных проблем, с которой столкнулись эксперты в ходе исследования – на прилавках очень сложно найти «идеальный» сырок: в продукции всех торговых марок встречались разного рода нарушения и недостатки.

По результатам испытаний, в тройку лучших исследованных товаров вошли:

1. «Коровка из Кореновки» – 4,5 балла.

2. «Чудо» – 4,45 балла.

3. «Ностальгия» – 4,1 балла.

О хорошем

Во всех исследованных сырках эксперты не обнаружили тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, ГМО и афлатоксин М1. Стафилококк и сальмонеллу специалисты также не зафиксировали. Кроме того, тема антибиотиков обошла глазированные сырки стороной: эксперты Роскачества не обнаружили превышений по данному показателю ни в одном исследованном сырке.

И о плохом

«Натуральные» сырки:

Согласно результатам испытаний, в натуральных глазированных творожных сырках остро стоит проблема дрожжей. Так, в 15-ти торговых марках эксперты выявили нарушения по данному показателю: «Белый город», «Билла», «Буренкино», «Б.Ю. Александров», «Вкус детства», «Вкуснотеево», «Вологодский», «Вологоша», «Лента», «МясновЪ», «Первый вкус», «Преображенский премиум», «Ростагроэкспорт», «Свитлогорье» и «Советские традиции».

В сырках трех торговых марок – «Буренкино», «Вологодский» и «Свитлогорье» – была найдена плесень.

А в трех сырках - «Лента», «МясновЪ» и «Творобушки» – бактерии кишечной палочки.

Сырки с заменителем молочного жира:

В четырех торговых марках («Белый медведь», «Клевер», «Красная цена», «Круглый год») были обнаружены бактерии группы кишечной палочки,

В пяти торговых («Балтком», «Белый медведь», «Дмитровский», «Каждый день», «Клевер») – дрожжи.

В двух («Дмитровский», «Клевер») – плесень.

Как говорят эксперты Роскачества, появление дрожжей и плесени в сырках – не обязательно на совести производителя. Возможно, были нарушены условия транспортировки, хранения или реализации продукции. Однако, когда в сырке одной торговой марки сразу несколько нарушений по микробиологическим показателям, и одно из них – наличие кишечной палочки, речь идет все-таки о несоблюдении санитарно-гигиенических условий на производстве. Ведь вероятность того, что бактерии группы кишечной палочки могли попасть в сырок из внешней среды после изготовления продукта, крайне мала, так как сырок с конвейера выходит уже в герметичной упаковке.

Стабилизаторы и консерванты

Согласно повышенным требованиям Роскачества, в глазированных творожных сырках не должно содержаться консервантов. Поэтому эксперты проверили содержание сорбиновой, бензойной и пропионовой кислот в глазированных сырках.

По итогам испытаний сорбиновая кислота была обнаружена в творожных сырках «Вкус детства», «Преображенский премиум», «Простоквашино» и «Творобушки», а также в сырках с заменителем молочного жира «Балтком», «Белый медведь», «Каждый день» и «Клевер». Бензойная кислота была найдена в творожных сырках под торговыми марками «Белый город», «Вологоша», «Лента» и в сырках с заменителем молочного жира «Клевер» и «Красная цена».

Эксперты отмечают, что консерванты добавляют в сырки, чтобы защитить продукты от порчи. Но, как показывает практика, даже консерванты не всегда способны защитить сырки от нарушения чистоты и температурного режима по пути с производства на полку магазина: среди нарушителей по микробиологическим показателям не засветились только сырки «Простоквашино».

Чтобы было погуще

Эти нарушения нельзя назвать серьезными, но все же это нарушения: некоторые производители добавляют каррагинан и крахмал для придания нужной консистенции. Каррагинан эксперты обнаружили только в сырках с заменителем молочного жира под торговой маркой «Круглый год». Более того, производитель данной торговой марки не оповестил потребителей о добавлении каррагинана в свой продукт.

С крахмалом ситуация хуже, но тоже некритичная: его обнаружили в творожных глазированных сырках «Вкус детства», «Коровка из Кореновки», «МясновЪ», «Первый вкус», «Простоквашино», «Советские традиции» и «Творобушки», а также в сырках с заменителем молочного жира «Белый медведь».

Качество сырья

Для того, чтобы проверить качество молока, из которого производился творог для сырков, эксперты исследовали жирно-кислотный состав молочной составляющей продукта. Исследование показало, что в сырках 13 торговых марок не хватает некоторых жирных кислот. Интересно, что из них сырки 12 торговых марок – это настоящие творожные глазированные сырки, и одной – без добавления растительных жиров, хотя и с консервантами.

Также эксперты проверили качество закваски. В ходе исследования эксперты Роскачества выяснили, что у сырков «Билла», «Лента», «МясновЪ», «Простоквашино» и «Ростагроэкспорт» нехарактерная для творожной закваски микрофлора. К слову сказать, у сырков с растительными жирами проблем с закваской не было.

Количество в сырках сахарозы также стало одним из показателей проверки сырков. Согласно ГОСТ 33927, в творожной части сырка может быть от 22 до 30% сахарозы. В сырках четырех торговых марок эксперты обнаружили несоответствия, однако все они уходили в минус – на самом деле в них сахара меньше, чем того требует ГОСТ.

КСТАТИ

Три важных совета при покупке глазированных сырков

1. Старайтесь покупать сырки в начале срока годности. Вообще срок хранения сырков составляет 15 суток, однако, как показало исследование, производители переоценивают жизнеспособность этого продукта.

2. Проверяйте температуру на полке холодильника в магазине. Сырки хранятся при температуре не выше четырех градусов.

3. Дома лучше всего хранить сырки в морозилке. И примерно за полчаса до употребления размораживать их.