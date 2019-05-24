В 2020 году у «Билайна» будет самый быстрый интернет в столице

Дать супергороду суперсеть! Под таким лозунгом «Билайн» производит беспрецедентную модернизацию своих базовых станций в Москве. О том, зачем оператор вкладывает миллиарды рублей в этот крупномасштабный проект, рассказал генеральный директор ПАО «ВымпелКом»Василь Лацанич.

- Мы видим, что сегодня очень сильно поменялся характер потребления, - объяснил топ-менеджер сотового оператора. - Если еще недавно ведущей услугой был голос, то сейчас звонки становятся вторичной услугой, а первичной становится передача данных. И этот объем растет совершенно бешеными темпами. За несколько лет объем среднего трафика на человека вырастает в разы, а потребление ведущих клиентов достигает 1,5 гигабайта в день и это уже массовое явление. Параллельно стремительно эволюционируют мобильные устройства. С приходом айфонов появился HD-экран, ему на смену пришли экраны с разрешением 4К, а в ближайшее время появятся смартфоны с более высокой пиксельной плотность. Кроме того, будут развиваться и другие модные примочки типа виртуальной реальности. Это значит у людей прямо сейчас появляются очень требовательные к сети устройства. И если сегодня потребление у абонентов требует скоростей 8-14 мегабит, то в ближайшее время понадобиться 25 мегабит на пользователя. Мы стоим на пороге новой революции и хотим быть к ней готовы.

Одной из главных движущих сил этой революции являются абоненты «исповедующие» безлимитные тарифы. В Москве рост таких тарифов происходит по экспоненте. Раньше «Анлим» был специфической услугой, ей пользовались избранные и объем составлял очень небольшой процент от общих продаж. Сегодня безлимитные тарифы занимают более 60 процентов продаж оператора и эта цифра постоянно растет. «Билайн» не без оснований называет себя лучшим оператором безлимитов. Чтобы собрать вместе всех пользователей тарифа «Анлим» в Москве понадобиться заполнить 6 стадионов размером с «Лужники». Но при этом понятно, что никто из этой армии абонентов морально не готов потреблять много медленного интернета. А ведь на безлимитных тарифах потребление в 5 раз (!) выше, чем на других.

По оценкам экспертов при таком бешеном росте потребления необходимый объем трафика не может быть предоставлен на технологии 4G уже через несколько лет. Создание сети 5G это необходимое условие для того, чтобы интернет был быстрым, легко доступным, качественным и непрерывающимся. Масштабная модернизация началась в 2018 году, сейчас новая сеть построена более, чем на 80 процентов. Оставшиеся старые базовые станции будут заменены на новые к концу лета этого года.

Партнером «Билайна» в осуществлении этого проекта стала компания Huawei, которая производит, устанавливает оборудование и будет заниматься его обслуживанием. На первом этапе модернизации (здесь речь идет о замене старого оборудования на новое) «Билайн» инвестировал в свою суперсеть около 5 миллиардов рублей. Примерно столько же будет потрачено на расширение - в Москве будут построены тысячи новых базовых станций, поскольку для запуска 5G требуется более плотная сеть.

Кроме того, новая сеть станет базовым компонентом Интернета вещей. Хорошим примером такого устройства является беспилотный электромобиль Tesla. Чтобы постоянно собирать данные о своем движении, пользоваться навигацией и медийным ресурсом, Tesla нужно несколько гигабайт в день. Столько трафика не потребляет ни один человек. А ведь эпоха Интернета вещей не за горами.

«Билайн» обещает завершить вторую фазу технологической модернизации сети, в результате которой она будет практически готова к переходу на стандарт пятого поколения, уже в 2020 году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- в 10 раз должна вырасти емкость мобильных сетей связи, что люди могли смотреть столько видео, сколько они хотят.

- в 4 раза вырос объем потребления мобильного интернета на абонента.

- более 85% сети «Билайн» в Москве уже 5G-ready. Это позволяет увеличить скорость мобильного интернета в 3 раза.

www.cnews.ru

«ВымпелКом» меняет поставщика сетевого оборудования в Москве. Вместо Ericsson им станет Huawei, после чего сеть будет готова к запуску технологии 5G. Инвестиции в проект на первом этапе составят 5 млрд руб.

«Билайн» меняет поставщика оборудования в Москве

Телекоммуникационная компания «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») объявила о проекте модернизации своей сотовой сети в Москве. В рамках проекта «ВымпелКом» осуществит своп (обмен) телекоммуникационного оборудования. До недавнего времени сеть оператора в Москве работала на оборудовании шведской Ericsson.

Новым поставщиком оборудования стал китайский Huawei. К настоящему моменту уже порядка 80% сетевого оборудования в Москве было заменено. Согласно контракту между сторонами, Huawei также должен будет демонтировать оборудование Ericsson. Пресс-служба российского представительства Ericsson не стала комментировать взаимоотношения с «ВымпелКомом».

Nokia будет управлять оборудованием Huawei

Интересно, что два года назад «ВымпелКом» отдал свои сети под управление двух вендоров – Huawei и финской Nokia. Центральный округ, включая Москву, попал тогда под управление Nokia. Гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич пояснил, что контракт с Nokia на управление сетью в Москве продолжит действовать.

Что даст модернизация сети

В рамках модернизации на всех базовых станциях в диапазонах 1800 Мгц, 2,1 ГГц и 2,6 ГГц будет реализован режим MIMO 4x4, что позволит значительно улучшить качество покрытия, увеличить проникновение сигнала и скорость передачи данных.

После замены «Билайном» оборудования Ericsson на Huawei, сеть в Москве будет готова к запуску 5G

Все используемое оборудование будет поддерживать технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro, позволяющие достигать скорости передачи данных до 1 Гбит/с. В местах наибольшей плотности трафика данных будет активирована технология Massive MIMO, относящаяся к pre-5G (5G – сети пятого поколения сотовой связи).

Таким образом, сеть «ВымпелКома» будет полностью готова к запуску технологии 5G (5G-Ready). Кроме того, на сети будет осуществлена поддержка технологии узкополосной передачи данных NB-IoT, обеспечивающий специальный режим работы для устройств интернета вещей поверх сетей LTE.

В «ВымпелКоме» подчеркивают, что работы по переключению базовых станций будут происходить в ночное время для минимизации негативного влияния на потребителей. Тестирование поэтапного переключения базовых станций уже прошло в Лосиноостровском районе.

Первая фаза проекта по модернизации сети стартовала в 2018 г. и завершится к осени 2019 г. Она предполагает упомянутый своп оборудования. Вторая фаза завершится в 2020 г., она предполагает умощнение сети и увеличение числа базовых станций.

Стоимость проекта

Инвестиции в первую фазу проекта составят 5 млрд руб., говорит Василь Лацанич. Инвестиции во второй этап будут иметь сопоставимый объем.

Вопрос того, когда в России состоится полноценный запуск сетей 5G, остается открытым. Покане понятно, каким образом будут распределяться частоты. Минкомсвязи хочет, чтобы был создан единый инфраструктурный оператор: он должен будет построить сеть, на базе которой будет предоставлять свои услуги «большая четверка» сотовых операторов.

Создать такого инфраструктурного оператора готовы «Ростелеком» и «Мегафон», которые уже образовали совместное предприятие по развитию сетей 5G «Диджитал для бизнеса». Но «ВымпелКом» и МТС выступают против такого подхода, предлагая ограничиться совместным строительством инфраструктуры.

www.comnews.ru

"ВымпелКом" переходит на 5G-ready

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") будет готово ввести в эксплуатацию в Москве и Московской области новейшую сеть связи 5G-ready в 2020 г. Первая фаза проекта по модернизации, которая включает замену всех базовых станций в столице, завершится в сентябре этого года. Улучшение сети оператора в Москве - самая масштабная реконструкция инфраструктуры за всю историю компании.

Как сообщили представители "Билайна", в результате увеличится емкость сети, а скорость мобильного интернета возрастет в три раза. Инвестиции компании в обновление столичной сети на первой фазе составляют 5 млрд руб. Примерно столько же оператор планирует потратить и на вторую фазу проекта.

"Билайн", история которого берет начало именно в Москве, реализует в мегаполисе программу "Суперсити", важная часть которой - создание качественной и прогрессивной, готовой к внедрению 5G сети", - сказал генеральный директор ПАО "ВымпелКом" Василь Лацанич.

Завершить вторую фазу, которая предполагает финальную доработку сети и подготовку инфраструктуры к внедрению мобильной связи пятого поколения, компания планирует в 2020 г.

По словам Василя Лацанича, оператор поменяет все базовые станции в столице к концу лета. "Мы на 85% построили в Москве и Московской области сеть 5G. Это большой процесс, который начался в 2018 г. Мы к нему долго готовились: тщательно подбирали партнера, модель того, как это сделать, прорабатывали план. И во многом незаметно для наших клиентов мы уже сменили более 80% наших базовых станций", - говорит Василь Лацанич.

Вендором проекта по модернизации выступил Huawei. "В Москве мы предложили "Билайну" новейшие технологии, которые помогут оператору создать самую совершенную сеть на российском рынке. Использовав свой международный опыт и мощные локальные ресурсы для интеграции оборудования, Huawei удалось сократить время реализации проекта с трех до полутора лет. Это один из лучших результатов в отрасли", - высказался генеральный директор Huawei в регионе Евразия Эйден У.

Пресс-секретарь Tele2 (ООО "Т2 Мобайл") Дарья Колесникова сообщила в разговоре с ComNews, что оператор готов открыть пилотный фрагмент сети 5G в Москве, как только будут доступны частоты для тестирования технологии. "В столичном регионе Tele2 изначально строил сеть на оборудовании, готовом к внедрению стандарта пятого поколения. В феврале мы заключили контракт с Ericsson на установку 50 тыс. базовых станций с поддержкой 5G. Проект охватывает 27 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург", - говорит Дарья Колесникова.

Руководитель пресс-службы ПАО "МегаФон" Юрий Нехайчук полагает, что готовность и обещание ввести в эксплуатацию 5G-ready-сеть - совершенно не говорит о планах построить 5G New Radio. "Билайн" осенью лишь планирует завершить только первую фазу модернизации своего 4G-оборудования в российской столице, отдав предпочтение работам в Московской области. И там, и там до 5G пока крайне далеко. Технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro, на которые обращает внимание "ВымпелКом", относятся к поколению связи 4G. Активировать 5G New Radio придется на других частотных диапазонах и на совершенно другом оборудовании", - уверен Юрий Нехайчук.

По его мнению, эта ключевая проблема запуска 5G в России - не оборудование, содержащие pre-5G-технологии, а доступ к частотам. "Без понимания, на каких частотах будет работать настоящее 5G New Radio, говорить о какой-либо модернизации оборудования пока и вовсе бессмысленно. Именно от частот во многом будут зависеть технические характеристики оборудования 5G, уже настоящего, а не подготовительного", - обращает внимание Юрий Нехайчук.

Он убежден, что развивать или говорить о готовности к развитию 5G без понимания, на каких частотах сеть будет работать - непрофессионально.

В пресс-службе группы МТС напомнили, что компания подписала соглашение о модернизации и подготовке сети МТС к стандарту 5G и технологиям IoT с Ericsson осенью 2017 г. В рамках договоренности оператор закупил 5G-ready-оборудование и ПО на сумму более 400 млн евро для Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Южного федеральных округов.

"Активная работа по интеграции 5G-ready-оборудования сейчас ведется и в Москве. МТС сотрудничает со всеми вендорами в сфере 5G в подготовке своей сети к 5G. Технологическая стратегия компании предусматривает эволюцию существующих сетей LTE в высокоскоростные гигабитные сети LTE Advanced Pro и далее в 5G New Radio путем поэтапного внедрения отдельных 5G-решений на существующей сети", - сказал пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.