Рейтинг Forbes: 20 самым богатым российским наследникам сообща достанется $238 млрд

Журнал Forbes составил очередной рейтинг богатых российских наследников. По оценкам издания, на апрель 2019 года у нас насчитывалось 103 миллиардера, а у них в общей сложности — 304 ребенка. В двадцати же самых-самых богатых семьях России — 48 детей, которые сообща должны унаследовать $238 млрд. В среднем по $2,3 млрд на каждого.

На деле, конечно, все несколько сложнее. На наследство вправе претендовать еще и жены. А кроме того, некоторые наши миллиардеры считают, что оставлять большие деньги детям — вредно, лучше их направить на благотворительность. Такие заявления делали, в частности, Михаил Фридман и Владимир Потанин.

В рейтинге все эти детали не учитываются. Методика его составления простая: состояние папы-олигарха поделены на всех его признанных детей.

Впрочем, первое место в рейтинге сомнений в любом случае не вызывает. Forbes уже четвертый год подряд отдает его Юсуфу Алекперову, единственному сыну президента «Лукойла» Вагита Алекперова (девушки, не обольщайтесь — Юсуф женат). Собственно, Юсуф уже и сейчас человек не бедный. Ему через компанию «ЭКТО» принадлежит 60% ООО «ВТП» (транспортировка нефти), вместо с отцом (в равных долях) он владеет ООО «Лукавто» (дилер Mercedes-Benz). Также у Юсуфа есть своя компания по производству безалкогольных напитков под названием «План Б». Планом «А», видимо, все же остается «Лукойл». Алекперов-папа признавался в прессе, что ищет преемника, который смог бы управлять компанией. Тем не менее ее владельцем, скорее всего, будет сын — по сведениям Forbes, именно ему завещан принадлежащий Алекперову-старшему пакет акций.

Кому в России достанутся самые большие состояния

(по версии Forbes)

Российский Forbes назвал имена самых богатых наследников страны

КСТАТИ

Восемь россиян вошли в список самых богатых людей мира по версии Forbes

Самым состоятельным среди наших соотечественников стал председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (подробности)