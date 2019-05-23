Список Черчесова похудел на семь человек

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с составом футболистов, кто будет готовиться к отборочным матчам Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород). Сейчас в его списке 30 фамилий, но как сообщается на сайте Российского футбольного союза, в нем еще возможны изменения.

НАШИ НАДЕЖДЫ

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Сергей Песьяков ("Ростов" Ростов-на-Дону), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир" Турция), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Егор Сорокин ("Рубин" Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов ("Ростов" Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - "Арсенал" Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив" Москва), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев ("Зенит" Санкт-Петербург).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Кстати, полузащитники Обляков, Бакаев и Мирзов, а также форвард Комличенко, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, вызваны в сборную впервые.

Напомним, что в первоначальном списке было 37 человек, из них 6 вратарей. Два голкипера Александр Беленов ("Арсенал") и Сослан Джанаев ("Медзь", Польша), а также пять полевых игроков - защитники Вячеслав Караваев ("Витесс", Нидерланды), Михаил Меркулов ("Урал") и Дмитрий Стоцкий ("Краснодар") и полузащитники Алексей Сутормин ("Оренбург") и Антон Швец ("Ахмат"), - в укороченный список не попали.

Команда соберется в Новогорске 30 июня, где уже будет определен окончательный состав на матчи.