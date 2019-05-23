Ультиматум Хабиба. Друзьям Нурмагомедова смягчили наказание

Хабиб Нурмагомедов вновь победил, даже не выходя в октагон. Атлетическая комиссия штата Невада пересмотрела наказание для его друга и спарринг-партнера Зубайры Тухугова и двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова. Напомним, что они участвовали в той эпической драке в Лас-Вегасе, вспыхнувшей сразу после окончания боя Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«Комиссия сократила отстранение бойцов на 35 дней, таким образом, Зубайра и Абубакар могут драться на UFC 242 в Абу-Даби», – написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

khabib_nurmagomedov ОФИЦИАЛЬНО Атлетическая комиссия штата Невада вынесла вердикт по делу @zubairatukhugov и @abubakar_nurmagomedov Комиссия сократила отстранение бойцов на 35 дней, таким образом Зубайра и Абубакар могут драться на #UFC242 в Абу-Даби!We ready and we coming InshaAllah.DreamTeam and real Family

А развивались события так: в декабре 2018 года, разбирая тот инцидент, Атлетическая комиссия дисквалифицировала Хабиба на 9 месяцев, плюс вычла 500 тысяч долларов из его 2-миллионного гонорара за бой. А Зубайру и Абубакара отстранили от боев на год, не забыв влепить им штраф по 25 тысяч долларов каждому. Штраф за них заплатил Хабиб, но поставил ультиматум, что не будет драться, пока его друзья тоже не смогут выйти на ринг.

А это уже било по планам UFC, которая осенью 2019 года решила провести новый кассовый бой с участием Нурмагомедова. Президент UFC Дана Уайт как-то старался уломать Хабиба, но тот был непреклонен. Вот и пришлось пропустить «удар» от российского бойца. Словом, когда запахло миллионами долларов, вся принципиальность американцев вдруг куда-то улетучилась...