«Локомотив» открыл для «Арсенала» окно в Европу

Ай да Юрий Павлович Семин! Победив в финальном матче «Урал» (1:0) Палыч уже в шестой раз со своим «Локомотивом» выиграл Кубок России, как тренер. Это рекорд российского периода (ближе всего к нему Валерий Газзаев, у которого четыре Кубка России). И повторение отечественного рекорда - в советские годы столько же кубковых трофеев было у легендарного Валерия Лобановского.

А еще Семин приблизился к достижению Константина Ивановича Бескова, который показал мастер-класс с «Динамо», выиграв Кубок России, когда ему было 74 года и 208 дней. Семину 11 мая исполнилось 72, но он полон сил и энергии, так что вполне может продолжить свою уникальную серию.

А еще «Локомотив», который еще раньше попал в Лигу чемпионов, открыл дорогу в Европу «Арсеналу». Туляки, которые заняли в чемпионате России шестое место, впервые попали в Лигу Европы. Правда, в групповой этап еще придется пробиваться через квалификацию, но город все равно стоит на ушах. Болельщиков и игроков команды поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Обрадовался этому успеху и Артем Дзюба, который выступал в прошлом сезоне за «Арсенал» на правах аренды.

- Поздравляю от всей души всю Тулу! Вы заслужили этот праздник! Безумно горд и рад за вас, за нас всех!, - написал футболист на своей странице в Instagram.

А вот самому «Локомотиву» праздновать успешное окончание сезона еще рано. Ведь в воскресенье состоится последний тур чемпионата страны, в котором команде Семина небходимо победить «Уфу». Тогда «Локо» точно займет второе место в чемпионате России и напрямую попадет в групповой этап Лиги чемпионов. Кстати, к этой путевке прилагается 15 миллионов евро, так что расслабляться нельзя.