С 2 июня «Аэрофлот» открывает прямые рейсы между Волгоградом и Сочи

На период летних отпусков и будущий «бархатный» сезон «Аэрофлот» запустит новые прямые рейсы из Волгограда в Сочи и, соответственно, из Сочи в Волгоград. Линию будут обслуживать современные лайнеры Boeing 737.

Как сообщают в авиакомпании, перелеты из города на Волге к черноморскому побережью и обратно стартуют уже в следующее воскресенье, 2 июня. Рейсы станут ежедневными.

Волгоград - Сочи: вылет в 02:55 (везде указано местное время), прибытие - в 03:35.

Сочи - Волгоград: вылет в 04:35, прибытие - в 07:10.

Рейсы между двумя городами будут действовать до 1 октября.

До этого, напомним, волгоградцам приходилось летать на российские черноморские курорты с пересадкой в Москве.

«Развитие межрегиональных авиаперевозок за пределами столицы позволит Аэрофлоту выполнить задачу, поставленную Правительством Российской Федерации - повысить на треть авиационную мобильность населения страны к 2024 году, - рассказывают в пресс-службе «Аэрофлота». - Наша компания постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличивает частоту полетов на популярных направлениях».

Так, в расписании «Аэрофлота» на лето 2019 года 159 маршрутов. 58 из них - по территории России, а остальные охватывают еще более 50 стран мира.

Напомним, «Аэрофлот» сегодня входит в ТОП-20 крупнейших авиакомпаний мира и обладает самым молодым самолетным парком (среди компаний, у которых более 100 воздушных судов). В 2018 году самолетами «Аэрофлота» воспользовались 35,8 миллионов пассажиров. А с учетом авиакомпаний, входящих в Группу «Аэрофлот», - более 55 миллионов.