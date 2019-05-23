Пенсионные деньги хотят вкладывать в бизнес-проекты

Министерство труда и социальной защиты предложило преобразовать Пенсионный фонд России (ПФР), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) в публично-правовые компании (ППК). Возможно будет даже создана единая компания — этакий социальный мегарегулятор, такой термин уже получил хождение. Сейчас это государственные внебюджетные фонды. Что нас ждет, "КП" пояснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

ЧЕМ ПЛОХО ТО, ЧТО ЕСТЬ

- Сейчас эти фонды являются придатком федерального бюджета. Взносы в них по сути стали налогами, сливаются в общую бюджетную систему и теряют там свой окрас, свое адресное предназначение. Это дает возможность Минфину при формировании бюджета перераспределять средства так, как он посчитает нужным. В результате из фонда соцстраха финансируются мер о приятия, которые к этому фонду не имеют отношения — например, разработка профессиональных стандартов. А ведь это отчисления от наших зарплат. Социальным фондам придали статус бюджетных организаций. Это значит вот что: предоставили им из бюджета средства — они есть. Не предоставили — их нет.

ЧТО НАС ЖДЕТ

- Статус ППК в нашем законодательстве пока не до конца урегулирован — например, вопрос его самостоятельности. Все определится конкретным законом о работе этих фондов в статусе ППК — такой закон обязательно должен быть принят при переходе на новые формы. Работу такой компании можно сделать более самостоятельной , более обособленной от государства, можно даже вывести из подчинения правительства — сейчас в се бюджетные организации находятся в подчинении правительству.

ЗАЧЕМ ВЫВОДИТЬ ФОНДЫ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВА?

- Из -под полного контроля со стороны государства не выйдут, потому что по действующему законодательству учредителем ППК является государство. Но оно может принять решение, что соучредителями могут стать объединение работодателей и объединение профсоюзов. Эти три участника будут вместе определять тарифную политику. Например, профсоюзы будут говорить: отчисления в Пенсионный фонд или соцстрах надо повысить. Работодатели ответят: если повысить, то нам придется сокращать рабочие места. В результате компромисса выработают общее решение. Очень важен диалог. И назначать руководителя будет не государство, не правительство — а произойдет это в результате переговоров соучредителей.

НАШИ ПЕНСИИ РАЗВОРУЮТ!

Социальная система устроена по принципу солидарности. Что внесли в фонд — тут же раздается. Если возникает профицит, то эти средства будут инвестироваться в высокодоходные инструменты. Причем решение такое принимает не государство, а ППК — на основании закона о самой себе и закон а о пенсионном обеспечении. Сейчас оперативные резервы Пенс ионного фонда просто хранятся на счетах, их никуда нельзя направить. А как действует система, например, в Норвегии? Профицитные средства направляется в высокодоходные инструменты, приносят прибыль. Все это под контролем ландтага — аналога нашей госдумы. Нам тоже нужно, чтобы свободные средства работали, приносили доход

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Деньги есть, но вы держитесь: нужно ли доставать заначку, чтобы взбодрить российскую экономику

Наши резервы впервые за долгие годы превысили долги. Об этом еще в конце февраля сказал президент Владимир Путин. Представьте, это как если у вас в банке лежит столько денег, что вы можете и свой ипотечный кредит (читай - госдолг) погасить, и кредиты всех своих родственников (читай - крупных банков и компаний). Неплохо, правда?! Вот только жить вы продолжаете в старой хрущевке, а ездить - на разваливающейся «девятке». Может, пришло время потратить часть денег на себя (читай - народ)? (подробности).