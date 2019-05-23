Польский музыкальный театр спел «Темную ночь» для запретившего ее директора музея Второй мировой войны

«А мой отец освобождал Польшу. Зря!»; «Красноармеец тоскует по дому после того, как освободил польских женщин и детей из печей Освенцима, что-то память у поляков короткая!»; «Положили на освобождение 600 тысяч жизней! Конечно, не все поляки -такие. Тот же Черчиль охарактеризовал поляков как львов, которыми правят гиены. Похоже на правду», - сотни подобных комментариев оставили читатели «КП» под заметками о запрете исполнять «Темную ночь» в музее Второй мировой войны в Гданьске.

Тамошний директор Карол Навроцкий, напомним, назвал ее «большевистской». А выпущенное ответное заявление музея ужаснуло еще больше: «Эта песня представляет размышления советского солдата, который тоскует по оставленной дома женщине, вытирающей слезы над кроваткой (возможно, их общего) ребенка. Это пример создания романтической легенды красноармейца, который борется за страну Советов и жаждет вернуться домой. Вы должны спросить, имеет ли место эта ностальгия до, после или во время перерыва в убийствах, грабежах и изнасилованиях женщин (и часто детей), которые массово практикуют «романтические» Советы по пути в Берлин через районы, населенные поляками».

Песня Темная ночь на польском языке.

Как выяснилось, точку зрения Навроцкого действительно разделяют не все его соотечественники. После грянувшего скандала артисты музыкального театра «Капитоль» во Вроцлаве записали для него видеоролик, исполнив «Темную ночь» на польском языке. Любимую советскую композицию пели более десяти человек разного возраста под звуки контрабаса и аккордеона.

Утерли музейщика, надо сказать, красиво и с размахом: видео с сопроводительной надписью «Специально посвящается директору музея Второй мировой войны пану Каролу Навроцкому» уже сутки висит на YouTube. Пусть сполна пожинает свою славу.

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В Польше в минувшие выходные тоже была своя «Ночь музеев» («Европейская ночь музеев»), да выродилось это культурное мероприятие в полное бескультурье. Музыканта Петра Косевского пригласили провести художественную акцию в музее Второй мировой войны в Гданьске, которая довела в итоге народ до слез (подробности).

«Красноармеец тоскует по дому до или после изнасилования польских женщин и детей?»: музей в Гданьске объяснил запрет песни «Темная ночь»

После скандала с «Темной ночью» музей Второй мировой войны в Гданьске просто заштормило. По их собственному же признанию. Тамошний директор Карол Навроцкий, напомним, запретил приглашенным на «Европейскую ночь музеев» польским музыкантам исполнять легендарную и любимую «Темную ночь» (на польском языке, если что), назвав ее «большевистской». Певец Петр Косевский рассказал, что они не послушались и тогда их выставили вон, доведя до слез (подробности).