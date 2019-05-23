Орешкин возмутился припиской Росстата по росту добычи газа

Росстату пришлось отзывать сведения о рекордном за два года росте промышленного производства после того, как там были обнаружены неточности. Статистики сообщили, что добыча природного газа за первые 4 месяца года выросла на 16%, тогда как сама отрасль отчитывалась о приросте в 4,5 раза меньше.

На вопрос, почему не сходятся данные, пришлось отвечать главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину на полях II Столыпинского форума.

- Мы ждем комментария от Росстата, который является независимым органом и сам формирует статистику. Нас тоже эти данные очень удивили, - признался Орешкин. - Надо работать над тем, чтобы качество статистики надо улучшать, чтобы таких выбросов не было.

На заявление министра оперативно отреагировали в самом Росстате: исправили данные, принесли публичные извинения и объявили о служебном расследовании.

- Внутреннее расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило неточные данные, - сразу ответили в Росстате.

По уточненным данным службы, рост промышленного производства в апреле составил 4,6%, а прирост добычи газа за январь-апрель 2019 года равен 3,6%.

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