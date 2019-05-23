Наши люди: Обсуждаем особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным

В пятницу, 24 мая, на телеканале БелРос главный редактор и генеральный директор Издательского Дома Владимир Сунгоркин даст большое интервью ведущим программы "Наши люди". Начало эфира в 15:50 по московскому времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710559" frameborder="0"></iframe> Владимир Сунгоркин. Наш человек.Как не потерять хватку, управляя самым крупным издательским домом России более 25 лет? Каких приёмов можно не гнушаться ради достижения цели? И устарело ли понятие «жёлтая пресса»? На эти и многие другие вопросы в программе «Наши люди» ответит Владимир Сунгоркин - заслуженный журналист России, главный редактор и генеральный директор «Комсомольской правды». Смотрите в эту пятницу, 24 мая (в день рождения «Комсомолки»!), на телеканале БелРос. Начало: 15.50. мск

Заслуженный журналист России расскажет, как не потерять хватку, управляя самым крупным издательским домом России более 25 лет. А также о том, каких приёмов можно не гнушаться ради достижения своей цели. Владимир Сунгоркин расскажет, устарело ли на сегодняшний день понятие «жёлтая пресса»? К слову, эфир программы "Наши люди" выйдет в день рождения "Комсомольской правды". В пятницу, 24 мая, изданию исполняется 90 лет!

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце февраля этого года главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ответил на вопросы читателей и слушателей в прямом эфире Радио "КП" во время программы "Что будет".