В "Домодедово" скончался 32-летний пассажир, летевший в Симферополь

Следователи выясняют точную причину смерти пассажира, который следовал рейсом "Москва - Симферополь". Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела о его смерти в аэропорту Домодедово.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти пассажира рейса "Москва - Симферополь" в аэропорту Домодедово по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении

на транспорте Следственного комитета

Российской Федерации.

Следователям удалось выяснить, что 23 мая самолет, который вылетел из Москвы в Симферополь, вернулся минут через 40 в аэропорт "Домодедово". Причина первая - пассажиру 1987 года рождения стало плохо. Причина вторая - неадекватное поведение этого же пассажира. Как рассказывают очевидцы, во время полета в салоне произошла драка. 32-летний мужчина начал душить женщину. Конечно, за нее вступились пассажиры. Безумца повалили на пол и связали ремнями. По предварительной информации, его не били. Мужчине резко стало плохо, случился приступ и остановка сердца. Медсестра, которая случайно летела в этом же самолете, реанимировала пассажира. Однако в "Домодедово" ему резко стало плохо во второй раз.

- Прибывшие к самолету медики стали оказывать медицинскую помощь, но мужчина скончался, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности в отсутствие внешних признаков насильственной смерти, - рассказали следователи.

Однако будут проведены дополнительные мероприятия для установления всех обстоятельств и причин случившегося, а также точной причины смерти.

- Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль по поручению Председателя Следственного комитета России, - добавили следователи.