2019-05-23T22:15:07+03:00
Происшествия

В "Домодедово" скончался 32-летний пассажир, летевший в Симферополь

Борт развернулся в связи с дракой и ухудшением самочувствия пассажира
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Прибывшие к самолету медики стали оказывать медицинскую помощь, но мужчина скончалсяПрибывшие к самолету медики стали оказывать медицинскую помощь, но мужчина скончалсяФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Следователи выясняют точную причину смерти пассажира, который следовал рейсом "Москва - Симферополь". Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела о его смерти в аэропорту Домодедово.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти пассажира рейса "Москва - Симферополь" в аэропорту Домодедово по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении

на транспорте Следственного комитета

Российской Федерации.

Следователям удалось выяснить, что 23 мая самолет, который вылетел из Москвы в Симферополь, вернулся минут через 40 в аэропорт "Домодедово". Причина первая - пассажиру 1987 года рождения стало плохо. Причина вторая - неадекватное поведение этого же пассажира. Как рассказывают очевидцы, во время полета в салоне произошла драка. 32-летний мужчина начал душить женщину. Конечно, за нее вступились пассажиры. Безумца повалили на пол и связали ремнями. По предварительной информации, его не били. Мужчине резко стало плохо, случился приступ и остановка сердца. Медсестра, которая случайно летела в этом же самолете, реанимировала пассажира. Однако в "Домодедово" ему резко стало плохо во второй раз.

- Прибывшие к самолету медики стали оказывать медицинскую помощь, но мужчина скончался, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности в отсутствие внешних признаков насильственной смерти, - рассказали следователи.

Однако будут проведены дополнительные мероприятия для установления всех обстоятельств и причин случившегося, а также точной причины смерти.

- Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль по поручению Председателя Следственного комитета России, - добавили следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В МИД РФ прокомментировали причину отказа в визе Виктории Нуланд
В российском посольстве прокомментировали обвинения со стороны Британии в кибератаках
В Москве встало метро между станциями "Отрадное" и "Алтуфьево"
Россия заключила контракт на отправку в Республику Конго военных специалистов
Захарова высказала недовольство по поводу запрета на исполнение "Темной ночи" в Гданьске
В Москве задержали криминального авторитета, которого подозревают в покушении на главу Волгоградской области
В Сети опубликовали трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"
Филарет заявил, что отказывается выполнять условия томоса об автокефалии
Помпео: проблемы США в отношениях с Ираном не влияют на рынок нефти
Для россиян стали безвизовыми поездки во все 12 государств Южной Африки
Рядом с Новой Каледонией зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Легенде советской кинологии поставят надгробный памятник
Пушков усомнился в готовности Зеленского быть украинским президентом
В МВФ сообщили, что возобновят обсуждение сотрудничества с новым составом Верховной рады
В Лондоне закрыли правительственную улицу из-за подозрительного предмета
Суд продлил арест Абызова на два месяца
МИД РФ требует от Британии исчерпывающей официальной информации по «делу Скрипалей»
Захарова заявила о о необходимости соблюдать суверенитет Сирии
Больше 400 сотрудников МВД РФ погибли в прошлом году