Эвересты российской журналистики

В мероприятии приняли участие председатель СЖР Владимир Соловьев, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, секретари СЖР Алексей Вишневецкий, Рафаэль Гусейнов и главные герои торжества - журналисты-ветераны "Комсомолки". К сожалению не всем удалось прийти.

В фейсбуке есть страница нашего клуба. В клубе только по списочному составу сегодня 450 человек. А на аккаунт заходят наши люди – журналисты всех поколений газеты - не только из разных городов России, но и из разных стран, куда они поразъехались по житейским причинам и где нередко продолжают издавать русскоязычные газеты по типу и подобию старой «Комсомолки».

Исполнительный директор клуба ветеранов "КП" Людмила Семина

Так вот однажды в каком-то фейсбушном комментарии прозвучало лестное, но несколько удрученное признание коллеги помоложе: мол, поколения 60-80-х годов КП так задрали профессиональную планку журналистики, что всем последующим остается только осознавать, что вершина недоступна.

Удостоверение к медали

Спасибо, конечно, за такую оценку, тем более, что есть в ней и зерно истины. Но любой вершинный феномен неповторим. Что, мне кажется, вовсе не умаляет достижений и собственных вершин последующих. Да, журналистика «Комсомольской правды» второй половины ХХ века была уникальна и в самом деле могущественна. Это отдельное явление, ждущее своих историков. Именно накопленный в эти десятилетия потенциал коллектива и главредов газеты помог ей в переломные годы перестройки и гласности, лихих 90-х выстоять, найти и опробовать новые стандарты и форматы общения с читателями, выживания в рыночных условиях, успехов уже в новом российском бизнесе. И, что не менее уникально и могущественно, и сегодня, спустя уже два с лишним десятилетия после реформирования российской прессы, возглавлять практически все основные медийные проекты – от самой «Комсомолки» и «Российской газеты», «Новой газеты» и «Коммерсанта», «Независимой газеты» и «Труда» до радио «Говорит Москва» и телеканала «Звезда». И многих др.

Поздравление от Бориса Панкина

А прежняя «Комсомолка» остается Эверестом, но уже как незабываемое воспоминание о лучшей поре газеты, покорившей тиражом в 22 миллиона книгу рекордов Гиннеса, собравшей феерическую команду легендарных журналистов советской эпохи на легендарном Шестом этаже (так мы называли свой редакционный этаж в ныне сгоревшем правдинском издательском корпусе).

Татьяна Ивкина, Леонид Репин и Валентина Шурова. Фото Людмилы Кривомазовой

Удивительно, однако, другое: все поколения сотрудников редакции, даже перейдя в другие издания, сохраняли необычайную верность своей «альма матер». После войны возникло и вплоть до восьмидесятых годов «рулило» на этаже сообщество ветеранов-фронтовиков «Комсомольской правды», летопись которого собирала и вела Софья Романовна Фингер.

Сегодня они делают «Российскую газету». Слева направо: Владислав Фронин, Ядвига Юферова, Николай Долгополов. Фото Юрия Феклистова

Благодаря инициативе спецкора по селу Анатолия Иващенко прошла в мае 1970 года в Голубом зале редакции первая «Фронтовая землянка», которую в последний раз нынешний клуб ветеранов провел в мае 2007 года для плеяды своих, уже поредевших участников Великой Отечественной. Это их поколение восстановило список 16 погибших на фронтах журналистов «Комсомолки», который открывает имя писателя Аркадия Гайдара и который теперь выбит золотыми буквами на памятной редакционной стеле работы скульптора Эрнста Неизвестного. Затем знамя истории газеты подхватила Ирина Ивановна Троицкая, даже и в пожаре 2006 года сумевшая сохранить в специальном сейфе архив личных дел сотрудников: страницы этих документов теперь опалены, словно и они прошли через пламя сражений; на этот раз – социальных, связанных с рыночными трансформациями.

Награждается Геннадий Бочаров. Фото Анвара Галеева

Вот даже огонь не посмел уничтожить память о Юрии Воронове, Ярославе Голованове, Виталии Ганюшкине, Павле Михалеве, Иване Зюзюкине, Михаиле Блатине и других наших легендарных «шестидесятниках».

Награждается Валерий Симонов, ныне главред газеты «Труд»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Семидесятники» Николай Боднарук, Юрий Рост, Александр Пумпянский, Владимир Снегирев и еще около полусотни их коллег с Шестого впервые в апреле 2004 года заново встретились усилиями Эллы Щербаненко и Александра Потемкина и учредили свой клуб ветеранов КП. И я счастливо оказалась среди учредителей. К 80-летию «Комсомольской правды» мы выпустили книгу воспоминаний «Больше, чем газета», собрали всех в Голубом зале на Шестом этаже (буквально накануне пожара), вобрав и клуб фронтовиков, и «шестидесятников», и Международный клуб собкоров Анатолия Строева и Александра Куприянова, и клуб «золотых перьев» КП Александра Дроздова, и клуб «эксов» Владимира Ковалевского.

Дипломы Госдумы СФ РФ вручает ветеранам «Комсомолки» председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид ЛевинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В клубный список «Адреса, явки-2005» вошло уже более 500 ветеранов всех поколений. Многие, к нашей печали, ушли за эти 15 лет. Но много и новых имен появилось. Потому что и этот клуб стал символом вечно живых журналистов «Комсомольской правды», которые остаются таковыми, куда бы их не занесла судьба и карьера. Только пресс-секретарями президентов СССР и России были Виталий Игнатенко и Павел Вощанов, Георгий Пряхин и Дмитрий Якушкин, пресс-секретарем госсекретаря новой России в 90-е служил Вячеслав Недошивин, а партии вице-президента РФ Александра Руцкого довелось быть мне. Валентин Юмашев и вовсе стал руководителем Администрации Президента РФ. Последним министром иностранных дел СССР был Борис Панкин, министром Росрыболовства Андрей Крайний. Это к тому, что знай наших!

Селфи сделано Леонидом Арихом, ныне главредом еженедельника «Новый вторник» (слева), хотя фотоаппарат держит Александр Соколов, ныне художник, автор икон, а под контролем их держит Георгий Пряхин, ныне главред издательства «Художественная литература»

Среди славных имен восстановленной памяти - галерея найденных клубом всех 22-х главредов «Комсомолки». Теперь на сайте газеты – их портреты и биографии. Некоторые довоенные портреты мы нашли только в расстрельных делах, а имена шести репрессированных главредов КП передали в списки «Мемориала», зачитав их у памятного камня жертвам репрессий на Лубянке. Появился на сайте газеты виртуальный музей Василия Пескова, а вскоре выйдет и книга его памяти, основанная на материалах Песковских чтений в Воронежском заповеднике его имени.

Организаторы довольны. Слева направо: секретарь СЖР Рафаэль Гусейнов, руководитель Клуба журналистов КП Людмила Семина и председатель СЖР Владимир Соловьев. Фото Анвара Галеева

С подачи клуба появились имена наших людей в номинации Союза журналистов России «Легенда отечественной журналистики» - Инны Руденко, Василия Пескова, Юрия Щекочихина, Алексея Аджубея, Геннадия Селезнева, туда же СЖР добавил наших Владислава Фронина, Владимира Губарева. Почти сто ветеранов «Комсомольской правды» награждены были за эти 15 лет высшими наградами СЖР – знаками «Золотое перо России», «Честь. Достоинство. Профессионализм», «За заслуги перед профессиональным сообществом», премиями в номинации «Золотая полка журналистики», «Золотой глаз», медалью «100 лет Союзу журналистов России».

Не менее сотни новых книг, написанных, а зачастую и изданных ветеранами за свой счет, получили литературные и журналистские награды, дипломы Московской международной книжной выставки-ярмарки, где ежегодно проходили клубные Книжные салоны. И, конечно, наш сайт клуба в свободном доступе интернета, стал, можно сказать, сокровищницей накопленных мемуаров и актуальных публикаций ветеранов КП.

Сошлюсь снова на вездесущий фейсбук и один из его комментариев: «Ваше сообщество журналистов-ветеранов не имеет аналогов в мировой практике». Насчет аналогов судить не берусь, но вот что знаю точно, так это понимание очевидного: клуб ветеранов – все тот же Эверест российской журналистики, явивший себя в новых временах. И заявивший все той же высоко «задранной» планкой высшего профессионального качества.

История не стареет. Не стареют имена и легенды. Профессионализм не стареет тоже. И люди, живущие со знаком качества, всегда молоды. По смотрите на эти снимки с приема. Тут многим, страшно сказать, далеко за семьдесят…