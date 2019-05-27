Высокое стремление

Давайте воздадим должное героям, они того стоят, эти двое - Огюст Пиккар и Пауль Кипфер. И до дня, когда они шагнули за порог атмосферы, было множество попыток преодолеть это невидимое препятствие, но все они кончались либо оглушительной неудачей, либо трагедией. Профессор Пиккар сделал все, чтобы достичь успеха, благо в спутники выбрал ассистента по кафедре университета Пауля Кипфера, друга и человека проверенного.

Считается, что это профессор Огюст Пиккар изобрел герметичную гондолу для полета в разреженном воздухе, но это не так. Дмитрий Иванович Менделеев за много лет до него эту идею высказал, обосновал и даже опубликовал, швейцарский профессор просто не знал о том. Как не знал, что Менделеев и сам поднимался на воздушном шаре. Но Пиккар самостоятельно пришел к этой идее и построил гондолу. Тот его рекордный полет едва не завершился трагически.

Сначала на старте алюминиевый шар упал с тележки и там, где из него выходил наружный прибор, образовалась трещина. Никто ее не заметил. Потом рабочие не удержали стратостат и он вырвал из их рук причальный трос. Воздухоплаватели, случайно глянув в иллюминатор, с неописуемым изумлением обнаружили далеко внизу высокую заводскую трубу… И вскоре услышали режущий уши звук, напоминающий свист, - тоже не сразу поняли, что это такое. Оказалось, трещина в гондоле… С неимоверным трудом Пиккару удалось заделать пробоину смесью пакли и вазелина, которой он запасся на всякий случай. Но и это еще не все: неведомо когда разбился большой ртутный термометр, металл растекся по полу и грозил быстро разъесть тонкую алюминиевую оболочку… Пиккар изобрел способ собрать с пола ртуть и выбросить ее за борт. Во время полета их мучил холод: обогревателя не было, и, казалось, будто они сидят внутри ледяного кристалла… Потом солнце так нагрело шар, что сделалось невыносимо жарко, пришлось раздеться до пояса. Мучила жажда, а воды взяли минимум, поскольку стремились предельно сократить подъемный вес. И в довершение всего подходил к концу запас кислорода: его недоставало на те часы, когда аппарату придется спускаться. Но они достигли небывалой высоты: 15 800 метров! Это уже стратосфера!

Они сели поздней ночью в темноте, в пустынных Альпах. По счастью, на гладкий ледник, и не знали, что весь мир, поскольку связь давно была потеряна, - весь мир их считает погибшими. Многие газеты в Европе вышли с аншлагами о гибели воздухоплавателей. В Париже на заседании правительства Пиккара посмертно награждают орденом Почетного легиона… Елизавета, королева Бельгии, шлет супруге профессора срочную телеграмму с соболезнованиями и цветы… И вдруг, ближе к полудню, сообщение: спасатели их нашли! Французы озадачены как никогда: орден не отнять, а живого героя надобно тоже наградить… И Пиккару тут же присуждается второй орден Почетного легиона - золотой орден третьей степени с шейной лентой! Слава герою! Зато была небывалая высота: по уточненным приборам она равнялась 15 846 метрам. Весь мир гудел в восхищении.

А что наши? Потихонечку готовили свои стратостаты. И всего через два года стратостат «СССР» с Георгием Прокофьевым, Эрнстом Бирнбаумом и Константином Годуновым поднялся на 19 000 метров.

Профессор Пиккар жил еще долго. Он построил батискаф и в семьдесят лет вместе с сыном Жаком спустился в нем на дно океана.