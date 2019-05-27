Теперь ты первоклашка, детские оставь замашки!

Осталось не так много времени, чтобы подготовить их к школьной жизни.

На этой неделе в школах страны пройдут родительские собрания для тех пап и мам, у кого дети пойдут первый раз в первый класс в этом сентябре. Понятно, что все хотят подготовиться к школе наилучшим образом. Но что на самом деле стоит сделать в оставшиеся летние месяцы?

БЫТОВЫЕ НАВЫКИ

Малыш должен уметь поддерживать себя и свои вещи более-менее в порядке, иначе ему будет сложно сориентироваться в школьной жизни, ведь воспитателя или нянечки рядом не будет.

Вот список умений, которыми должен владеть будущий школьник. Проверьте, готов ли ваш ребенок:

- Причесываться и мыть руки (без напоминаний).

- Собирать рюкзак самостоятельно. Можно купить его заранее, чтобы потренироваться собирать любимые игрушки, книжки и раскраски с карандашами для поездок на дачу.

- Складывать спортивную форму и сменку аккуратно, а не запихивать в рюкзак комом, вешать вещи в шкаф, а грязные отправлять в стирку.

- Одеваться и раздеваться самостоятельно. Завязывать неудобный шарф зимой придется самому!

- Застегивать пуговицы и крючки на брюках, завязывать шнурки. Если ребенок выйдет из туалета с расстегнутой ширинкой... ну вы поняли.

- К слову, научите ребенка аккуратно пользоваться общественным туалетом.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Часто школа становится для малыша, привыкшего быть маминым солнышком и папиным зайчиком, стрессом: чужие люди вокруг, которые от тебя постоянно чего-то хотят и требуют...

- Часто малыши, особенно те, что не ходили в детский сад, ждут, что учитель обратится к ним лично и скажет, что делать, поэтому игнорируют коллективные задания. Просто не понимают, что слова Марьванны, отнесенные ко всему классу, и для него должны быть руководством к действию. За три оставшихся месяца подберите ребенку какой-то кружок, где общение педагога шло бы сразу с группой: рисование, но не один на один с учителем, а с десятком других малышей, тренировки в командных видах спорта и т. п.

- Приучайте ребенка к самостоятельности. Давайте поручения из нескольких действий. Например: «Собери посуду со стола и сложи ее в посудомойку», «Полей все цветы в доме, кроме кактуса». Потом посерьезнее. Вручите некрупную сумму денег и скажите: «Подойди вон к тому киоску с мороженым, купи мне и сестре пломбир, а себе эскимо. Не забудь забрать сдачу». Контролируйте исполнение неподалеку, но не стоя у ребенка над душой, пусть почувствует себя взрослым.

- Умение обратиться за помощью или с просьбой - это другой важный навык. В случае конфликтов обращайся к взрослому.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Классическая проблема первоклассника - ближе к ночи оказывается, что к завтрашнему дню нужно было слепить Кремль из шишек и пластилина. Или составить генеалогическое древо с фотографиями всех родственников до седьмого колена. Или принести клей из слюны ласточек и кисточки из хвоста дикой ламы, которых днем с огнем не сыщешь.

- Очень часто у детей встречается невнимательность - они отвлекаются на уроках и забывают про домашнее задание, - рассказывает семейный психолог Светлана Александрова. - Можно помочь ребенку с этим справиться. Потренируйтесь в течение лета - пишите небольшие списки дел на день, неделю и давайте ребенку, чтобы он мог сам отмечать галочками все сделанное. Можно также давать какие-то рутинные задачи, чтобы развивать усидчивость, например, попросить помочь перебрать гречневую крупу или развесить сушиться постиранные вещи. И тренируйте внимательность - замечайте вместе с ребенком, сколько ступенек от входной двери вашего дома до лифта, какого цвета машина проехала мимо. Это можно делать в формате игры, во время прогулок.

КСТАТИ

А готов ли малыш?

Юридически ребенка могут зачислить в первый класс, если к 1 сентября ему исполнилось 6 лет и 6 месяцев. Могут принять и раньше, если он к этому готов.

Главный показатель готовности к поступлению в 1-й класс - интерес к учебе. Для здорового любознательного ребенка школа это просто магнит.

Зрительно-двигательная координация. Без нее ребенку сложно будет учиться писать. Чтобы ее развить, можно проходить с ребенком лабиринты на бумаге (все эти «покажи ежику самую короткую дорогу до грибка»), обводить предметы по контуру, рисовать по трафаретам и даже распутывать клубки.

Логическая память. Нужна, чтобы малыш не зазубривал тексты и формулы, а понимал их смысл. Чтобы ее натренировать, можно проговаривать с ребенком порядок действий в бытовых задачах - что в каком порядке делается и почему.

Аналитическое мышление. Будущий первоклассник должен уметь различать части и целое, а также понимать, где причина, а где следствие. Здесь полезны игры со словами, например, составить как можно больше маленьких слов из одного большого.

Если ребенок не готов, врачи и психологи рекомендуют посидеть еще годик в подготовительной группе. Федеральный закон «Об образовании» это разрешает.

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