«Ростех» запускает в производство первую российскую систему хирургической навигации

Первая в России система хирургической навигации «Автоплан» (AUTOPLAN), разработанная Самарским государственным медицинским университетом, запускается в серийное производство. Инновационная разработка самарских ученых будет выпускаться на базе АО «Концерн радиостроения «Вега» - подразделения ГК «Ростех». Соглашение об этом было подписано 27 мая на конференции «Перспективы сотрудничества Госкорпорации «Ростех» и Научно-образовательного центра Самарской области».

- Это пример результативного взаимодействия науки и промышленности в интересах нацпроекта «Здравоохранение», – подчеркнул исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Система «Автоплан» позволяет врачам разрабатывать сценарий будущих хирургических операций на основе исследований МРТ и КТ. Используя эти данные, медики смогут планировать операции с помощью построения ЗD-модели внутренних органов пациента, прорабатывая все свои действия шаг за шагом. Система точно учитывает расположение сосудов и новообразований. Фактически, операция проходит в виртуальной реальности, но на настоящем пациенте. Первая российская система хирургической навигации (под таким описанием «Автоплан» зарегистрирован Росздравнадзором) позволит снизить время операции и вероятность врачебных ошибок, а также уменьшить потерю крови и повреждение внутренних органов. Используя «Автоплан», медики уже провели более 500 успешных операций.

- Два года назад мы выступили с инициативой стать индустриальным партнером СамГМУ и на собственной производственной площадке выпустить в серию высокотехнологичные медицинские изделия, - рассказал гендиректор АО «ИМЦ Концерна «Вега» Александр Кулиш. - Сотрудничество ГК «Ростех» и Самарского государственного медицинского университета — это удачный пример того, как пройти путь от теоретической идеи до практического внедрения.

Совместно с Самарским государственным медицинским университетом «Ростех» уже запустил в производство две инновационных разработки в области нейрореабилитации. Первая — тренажер ReviVR («Ревайвер») помогает больным восстановить двигательные функции ног после инсультов, травм позвоночника, для пациентов с болезнью Паркинсона, при рассеянном склерозе. Тренажер ReviMotion («Ревимоушен») предназначен для реабилитации больных с двигательными и ментальными нарушениями. Оба тренажера успешно используются в более чем 40 клиниках России.

Соглашение о серийном производстве системы "Автоплан" было заключено во время тематической сессии «Медицинские технологии». Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области.

Запуск в производство инновационных разработок СамГМУ — один из ключевых пунктов соглашения о сотрудничестве, которое в феврале 2019 года подписали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор концерна «Ростех» Вячеслав Михеев. Госкорпорация и правительство региона сотрудничают сразу по нескольким направлениям в сфере высокотехнологичной медицины. Планируется, что в рамках нацпроекта «Наука» в Самарской области будет создан научно-образовательный центр мирового уровня.

- Взаимодействие самарских вузов и предприятий «Ростеха» носит долговременный характер, - отметил во время конференции зампред правительства Самарской области Александр Фетисов. - Нужно продумать, чтобы научно-образовательный центр Самарской области стал эффективным инструментом в достижении этих целей. Со стороны правительства Самарской области, безусловно, мы будем создавать все условия, чтобы наше сотрудничество стало более эффективным.

- Мы гордимся тем, что стали одним из индустриальных партнёров области в этой части и сможем реализовывать совместные проекты, основанные на идеях, разработках и продуктах, которые были сделаны в Самарской области, - подчеркнул гендиректор АО «ИМЦ Концерна «Вега» Александр Кулиш. - Сейчас мы совместно реализуем большие инфраструктурные проекты в части лабораторно-диагностических систем и остальных направлений деятельности здравоохранения области.