Электронные технологии Иркутска

Правительство России включило Иркутск в число перспективных центров экономического роста. Стратегия пространственного развития нашей страны подразумевает, что до 2025 года такие центры смогут каждый год обеспечивать вклад в экономический рост РФ в размере более 1%. Иркутск вошел и в число пилотных площадок в рамках федерального проекта «Умный город». Город рядом с Байкалом стремится стать территорией, где хочется жить.

Геопортал

В столице Приангарья создается «Геопортал», где будет размещена информация по всем сферам деятельности муниципалитета. С его помощью в режиме онлайн можно будет отследить, как выглядит или где располагается любой существующий объект; узнать о том, какая управляющая компания обслуживает дом; получить градостроительную документацию на любой участок; выяснить, является ли здание объектом культурного наследия, посмотреть памятные и общественные места. Там же будет размещена информация о реализуемых в настоящее время инвестиционных проектах и готовых площадках для их реализации.

К информации «Геопортала» предполагается несколько уровней доступа - для широкого круга пользователей и для сотрудников администрации. Объем данных, который будет полезен всем гражданам, - огромен. Информацию не придется искать на разных ресурсах, а уж тем более ходить по всем городским подразделениям. Одним кликом можно будет получить все необходимое сразу. Удобная навигация позволит любому, даже не очень опытному пользователю сориентироваться на сайте.

Вся информация структурирована по конкретным областям: «Сфера ЖКХ», «Социальная инфраструктура», «Безопасный город», «Транспорт», «Спорт», «Туризм» и т.д. Всего порядка 16 сфер, затрагивающих абсолютно все стороны жизни Иркутска. По каждому разделу есть определенный набор слоев. Выбирая конкретные, можно будет увидеть расположение объектов на карте, получить полную информацию о каждом из них.

Специально для «Геопортала» приобретены ортофотопланы масштаба 1:500. Такая точность воздушно-лазерного сканирования объектов равна съемке геодезическими приборами. Технология позволяет более детально подходить к формированию земельных участков, реализовывать градостроительную политику, повышать эффективность муниципального земельного контроля.

Подобный анализ участков выявит реестровые ошибки, самовольный захват территорий. Это поможет навести порядок с землепользованием. Таким образом, количество объектов налогообложения увеличится, поступление земельного налога в бюджет города возрастет.

#ЯИркутянин

Один из современных трендов - сокращение бумагооборота, переход к электронной форме переписки, а также к прямому общению власти с горожанами.

В 2018 году в адрес администрации Иркутска поступило более 10 тысяч обращений граждан. Почти половина из них (около 43%) - в электронной форме. По сравнению с 2017 годом это число увеличилось на 27%! Таких показателей удалось достичь, в том числе, благодаря внедрению городской цифровой платформы.

С июня 2018 года в столице Приангарья действует портал #ЯИркутянин. На нем любой зарегистрированный пользователь может оставить свою заявку по благоустройству территорий, освещению, уборке, организации городского мероприятия, открытию нового маршрута общественного транспорта, состоянию дорог и многому другому.

Каждое обращение отрабатывается сотрудниками соответствующих подразделений. Информация о результатах размещается на этом же сайте. Срок ответа по подобному обращению составляет максимум неделю. И ответ по такой заявке - это всегда конкретный результат, а не очередная отписка чиновника.

У портала есть адаптированная версия для мобильных телефонов, поэтому формировать обращения можно буквально на ходу.

#ЯИркутянин интегрирован с картографическим сервисом. Все заявки и события отображаются на интерактивной карте. Это дает возможность сразу же получить представление о жизни города и работе муниципальных органов.

Кроме того, ресурс предполагает активное привлечение жителей к непосредственному участию в городских процессах. Любой горожанин может обратиться к администрации со своей инициативой.

Внедрение портала «#ЯИркутянин», по сути, можно рассматривать как элемент электронной демократии.

Облачное видеонаблюдение

В настоящее время администрацией Иркутска разработана и реализуется программа «Организация инфраструктуры безопасного города». Идет работа по внедрению системы интеллектуального облачного видеонаблюдения. Она позволяет объединять территориально распределенные камеры в одну систему и управлять доступом к их видеоархивам. Более 200 видеокамер установлено на территории общественных пространств Иркутска.

Статистика говорит сама за себя: по сравнению с 2015 годом количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, снизилось почти на 30%. В 2015 году таких случаев было 8211, в 2018 - 5899.

В этом году в районе залива Якоби будет установлено порядка 40 видеокамер. Сегодня мэрия Иркутска уже провела переговоры с компаниями-провайдерами по внедрению сервисов «умных» подъездов и дворовых территорий, «умных» светофоров, городской интеллектуальной транспортной системы.

К слову сказать, в Иркутске уже успешно работает бесконтактная оплата проезда в муниципальном транспорте. Статистика пользования пассажирским эквайрингом показала востребованность такой системы: количество транзакций составляет 12 миллионов в год! Сейчас систему внедряют и в коммерческом транспорте. Также городские автобусы, трамваи и троллейбусы оборудованы системой ГЛОНАСС. Это позволяет отследить их передвижение в режиме онлайн. В муниципальном транспорте для удобства пассажиров работает Wi-Fi.

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

Еще одна из иркутских разработок - единая автоматизированная система обработки информации - АСОИ «Отходы». Она позволяет в онлайн-режиме производить методический расчет объемов образования отходов для предприятий, организаций, граждан. А также контролировать размещение отходов на городском полигоне.

Внедрение подобных умных систем позволяет существенно экономить городские ресурсы, повышать эффективность их использования. Например, на муниципальном предприятии «Водоканал» внедрена автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. В результате только за 2018 год экономия затрат на электроэнергию составила 5%. В перспективе она может быть доведена до 10%!

Технологии, позволяющие экономить ресурсы, используются и в социальных объектах. Это энергосберегающие лампы, «умные» системы автоматического регулирования микроклимата и света в зависимости от условий окружающей среды и т.д. Это позволяет сократить удельное энергопотребление здания на 15 - 20%. С 2020 года планируется внедрить энергоэффективные технологии в городскую систему освещения.

«Корпоративный акселератор»

Цифровизация городского хозяйства не может существовать без современных методов работы, квалифицированных кадров и специалистов. В 2018 году на базе Иркутского национального исследовательского технического университета впервые началась реализация проекта «Корпоративный акселератор» для инновационных и муниципальных предприятий. Такая форма работы включает не только курсы повышения квалификации, проведение аудита предприятия, но и внедрение новых технологий, инновационных проектов в работу.

Это пример комплексного подхода к подготовке необходимых городу специалистов высокого уровня. Сейчас в Иркутске активно распространяются дистанционные формы обучения и труда, увеличивается пространственная доступность услуг благодаря внедрению информационно-телекоммуникационных технологий.

Все это коррелируется с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». Иркутск видит вектор развития, который задает федеральный центр, и активно встраивается в эти процессы.

СКАЗАНО!

Дмитрий Бердников, мэр Иркутска:

- Умный город - это процесс. Процесс развития муниципалитета, трансформации его инфраструктуры, эффективного управления, совершенствования городской среды. Сегодня много говорится о том, какая роль отводится цифровым технологиям в государственном и муниципальном управлении. И каждый из нас понимает, что это уже не тренд, а необходимость. Убежден - консолидация всей ключевой информации о городских процессах должна происходить на уровне администрации - управленческого центра.