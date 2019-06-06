Иркутская область: рост экономики должен привести к росту благосостояния жителей и края

Для Иркутской области 2018-й стал годом развития, и все благодаря растущей экономике. По большинству макроэкономических показателей в регионе наблюдается позитивная динамика. По предварительной оценке, в 2018 году валовой региональный продукт (ВРП) вырос более чем на 170 млрд рублей и составил 1,365 трлн рублей.

Объем привлекаемых в 2018 году в экономику региона инвестиций составил 316 млрд рублей, что выше уровня 2017-го на 17%. Рост инвестиций обеспечен как за счет добычи полезных ископаемых, так и за счет устойчивой работы предприятий обрабатывающего сектора. Например, в машиностроительной отрасли объем инвестиций вырос в 7 раз, в химической промышленности - в 3,3 раза, в нефтеперерабатывающей, пищевой, деревообрабатывающей - почти в 2 раза.

Рост ВРП и его структура

По итогам 2018 года валовой региональный продукт оценивается в сопоставимых ценах в 100,7% к уровню 2017-го. Рост добавленной стоимости обеспечен деятельностью предприятий добывающей промышленности (105,4%), транспорта (109%), энергетики (106,9%), информации и связи (105%), торговли (103,3%).

Наибольшую долю в структуре ВРП региона формируют «добыча полезных ископаемых» (33,4%), «обрабатывающие производства» (11,4%), «транспортировка и хранение» (11,1%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (8,1%), «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (4,6%).

Внешнеэкономическая деятельность

Иркутская область - экспортно-ориентированный регион. В 2018 году произошел рост внешнеторгового оборота: он составил 9,8 млрд долларов, увеличившись на 16,7% по сравнению с 2017 годом. Основа регионального экспорта - продукция лесопромышленного, топливно-энергетического и машиностроительного комплексов, металлы, химическая продукция, продукты питания. Идет наращивание доли экспортируемой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Также в Иркутской области планомерно сокращается объем экспорта круглой необработанной древесины. Так, в 2018 году он снизился на 20%, притом что в целом объем экспорта продукции лесной отрасли в стоимостном выражении вырос на 9% и составил 2,85 млрд долларов.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал Иркутской области в сопоставимых ценах составил 107,9%, или 316 млрд рублей. По данному показателю среди регионов СФО Иркутская область традиционно занимает 2-е место после Красноярского края и 13-е в целом по России.

В перерасчете на душу населения объем инвестиций в основной капитал вырос на 17,5% по отношению к 2017 году.

Активизация экономического роста

В 2018 году продолжалась реализация таких масштабных инвестиционных проектов, как освоение нефтегазоконденсатных месторождений в Усть-Кутском и Катангском районах, увеличение производства на золоторудном месторождении «Вернинское», эксплуатация золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Верхний Угахан», модернизация производства группы «Илим», реализация инвестиционного проекта Иркутского авиационного завода, а также проекта компании «МедТехСервис» по созданию производства тест-полосок и глюкометров.

Благодаря этим проектам в регионе создано более 1200 новых рабочих мест.

Также в 2018 - 2019 годах в Приангарье стартовали газоперерабатывающие проекты Иркутской нефтяной компании, продолжилось освоение Ковыктинского газоконденсатного месторождения и строительство трубопровода «Сила Сибири».

Прибыль предприятий

Показатель прибыли предприятий в 2018 году увеличился на 54% и составил 324 млрд рублей. Поступления по налогу на прибыль в размере 62,6 млрд рублей превысили уровень 2017 года на 27,4%. По этому показателю Иркутская область находится сейчас на 21-м месте в стране. Поступления от НДФЛ составили 53,8 млрд рублей и увеличились к уровню 2017 года на 13,8% - по этому показателю Иркутская область находится на 19-м месте среди 85 регионов России.

Моногорода Иркутской области

Правительство Иркутской области системно проводит работу по стабилизации ситуации в моногородах. Общий объем их финансирования моногородов в рамках региональных государственных программ в 2018 году составил 2,2 млрд рублей.

За год в моногородах региона создано 2500 постоянных и временных рабочих мест, привлечено 6,9 млрд рублей инвестиций. В двух моногородах Иркутской области созданы территории опережающего социально-экономического развития «Саянск» и «Черемхово». В рамках ТОСЭР зарегистрировано 9 резидентов, в том числе в ТОСЭР «Усолье-Сибирское» - 6. В результате реализации инвестиционных проектов 12 резидентами ТОСЭР привлечено 69,3 млн рублей капитальных вложений, создано 284 новых рабочих места.

Озеро Байкал привлекает в Иркутскую область туристов со всего мира.Фото: Александр ШУДЫКИН

Инвестиционные рейтинги

В рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства по итогам 2018 года Иркутская область продемонстрировала рост на 7 позиций и заняла 12-е место среди всех субъектов страны.

В том числе этому способствовала работа над концессионным соглашением между правительством Иркутской области и «Русатом Хэлскеа» по созданию и эксплуатации здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра, которое было подписано в июне прошлого года.

Доходы и расходы областного бюджета

Доходы консолидированного бюджета Иркутской области в 2018-м выросли на 29 млрд рублей (+17,8 % к уровню 2017 году). Что касается налоговых и неналоговых доходов, то они увеличились на 26 млрд рублей (+18,3% к 2017 году). По темпу роста этого показателя Иркутская область опережает общероссийский уровень на 4,5%, занимая 15-е место среди 85 регионов России.

Активизация мер по наращиванию собственного доходного потенциала стала основанием для выделения региону «премий» из федерального бюджета: в 2018 году область получила 533 млн рублей в виде дотаций за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала и 556 млн - в целях стимулирования роста налога на прибыль.

С территории Иркутской области в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2018 году было мобилизовано 433,6 млрд рублей (+35% к уровню 2017 года).

Особая экономическая зона

Актуальной задачей является создание в Иркутской области современной туристской инфраструктуры.

В 2018 году за счет средств областного бюджета началась реализация проекта особой экономической зоны в Слюдянском районе. Уже в этом году все резиденты получат доступ к сетям водоснабжения и водоотведения. На эту задачу выделено почти 200 млн рублей.

Инвестиционный проект создания туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» занял 3-е место из 49 проектов субъектов Российской Федерации. В 2019 году на строительство объектов инфраструктуры предусмотрены федеральные средства в объеме 136,6 млн рублей.

В ближайшее время должен быть решен и вопрос с корректировкой границ Прибайкальского национального парка, на территории которого находится остров Ольхон. Природоохранная зона должна соответствовать не только статусу и значению Байкала, но и потребностям людей, которые там уже живут.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской областиФото: Александр ШУДЫКИН

СКАЗАНО!

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области:

- Экономические показатели и данные о состоянии финансовой сферы Приангарья свидетельствуют о том, что в Иркутской области сформирован достаточно прочный базис для ускорения регионального развития и есть все предпосылки для переформатирования экономической, бюджетной, социальной политики и выхода на полноценную «экономику развития». Такой подход к управлению возможностями и лег в основу Госплана, работу над которым исполнительные органы власти Иркутской области по моему поручению начали в прошлом году. Я неоднократно говорил, что Госплан – это комплексный подход к развитию, в рамках которого первична экономическая отдача конкретной территории или проекта, при этом социальная и инфраструктурная составляющая в обязательном порядке увязаны с планами предприятий и показателями проектов. При разработке Госплана мы начали изменять структуру экономики, чтобы появились новые отрасли, определять специализацию каждой конкретной территории, и, наконец, влиять на развитие предприятий и проектов, чтобы они развивались быстрее. Нам не нужен план ради плана, а стратегия ради стратегии. Для нас Госплан – это не бумаги, а инструмент развития.

В Иркутске построен завод по производству глюкометров и тест-полосок.Фото: Александр ШУДЫКИН

В 2018 году в Иркутске открылся первый в Сибири завод по производству глюкометров и тест-полосок, необходимых больным сахарным диабетом. Региональный инвестиционный проект был реализован российской и корейской компаниями при участии Корпорации развития Иркутской области.