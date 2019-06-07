Иркутская область – территория законодательных инициатив

Законодательное Собрание Иркутской области является одним из флагманов современного положения Приангарья на карте привлекательности регионов России. Безусловно, такой карты на бумаге нет, но есть цифры и факты. Они красноречивее. Область занимает достойную нишу, и не только благодаря природным ресурсам – нефти, лесу, запасам угля, золота и других богатств, но и выгодному географическому положению, что способствует взаимовыгодному сотрудничеству, в том числе на мировой арене. Важно и то, что на региональном уровне образована нормативно-правовая основа, которая позволяет двигаться вперед и воплощать в жизнь самые смелые проекты.

– Впереди много работы по привлечению инвестиций, внедрению инфраструктурных проектов, поддержке муниципальных образований, бизнеса и социальной сферы, – говорит председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол. – Потенциал региона, в том числе с точки зрения инноваций, огромен, его нужно развивать. У нас колоссальные конкурентные преимущества. Иркутская область – один из самых интересных субъектов не только в Сибирском федеральном округе, но и в стране.

Инструмент ТОР должен работать успешно

В регионе расположены производства, которые приносят внушительные налоговые вливания в бюджет области, да что там области, страны! Это нефтяные гиганты, которые реализуют стратегические программы на севере Приангарья – в Усть-Кутском и Катангском районах с богатыми залежами нефти и газа. Иркутский авиазавод выпускает востребованные во всем мире самолеты, готовит к серийному запуску пассажирский лайнер МС-21. Иркутская область является лидером среди регионов России по объемам заготовки древесины, в передовиках по экспорту леса. Есть территории опережающего развития (ТОР) в разных городах области – готовые под любое производство площадки. На сегодняшний день в ТОРах зарегистрировано 18 резидентов, 14 из них в Усолье-Сибирском, три в Саянске и одно в Черемхове. Нужно в разы больше, – отмечают в Законодательном Собрании. Преимущества для резидентов? Это наличие всей необходимой инфраструктуры и мощностей, возможность получения льготных кредитов, в том числе на крупные суммы.

– Бизнес – это опора экономики. Если будут возводиться барьеры для его развития, не будут создаваться новые предприятия, рабочие места, расти налоговые отчисления, то, значит, социальные обязательства государство не выполнит, – считает Сергей Сокол. – Поэтому мы всячески поддерживаем предпринимателей – проводим встречи, работаем над законами.

Перед регионом стоит задача диверсифицировать экономику моногородов, создать новые рабочие места и добиться стабильного экономического развития. Сегодня в Иркутской области восемь таких моногородов, в которых в целом проживает 370 тысяч человек, или 16% населения Приангарья. В каждом из них разработана программа по развитию, в 2018 году также принята соответствующая областная госпрограмма. В прошлом году из всех источников на развитие моногородов было направлено 2,2 млрд рублей, в текущем планируется направить 2 млрд, в том числе на строительство социальных объектов. Три моногорода получили статус территории опережающего развития.

За экотуризмом будущее

Байкал – жемчужина России, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, содержит около 19% мировых запасов пресной воды. Привлекает туристов со всего света. В 2018 году регион посетило более 1600 тысяч человек, из них 295 тысяч иностранных путешественников. Сегодня в приоритете – развитие туристической индустрии в разумном симбиозе с экологической составляющей: ужесточения водоохранного законодательства, уход от хаотичного строительства и загрязнения окружающей среды.

Возьмем, например, Байкальск. В 2013 году здесь закрылся крупнейший некогда целлюлозно-бумажный комбинат. Более полутора тысяч человек потеряли рабочие места. Для моногорода весомо.

На площадке ЗС с участием представителей Совета Федерации, Правительства РФ постоянно обсуждается уже другой вопрос: дальнейшая судьба города – рекультивация отходов комбината, развитие туризма. Территория может предложить многое. Сейчас здесь ведется проектирование инфраструктуры индустриального парка, в котором предполагается открыть безопасные с точки зрения экологии предприятия, в частности кластеры по переработке продукции тепличных и личных подсобных хозяйств, а также дикоросов. И, конечно, главный проект по развитию туризма в рамках особой экономической зоны – «Ворота Байкала». Уже разработаны и правила по туризму центральной экологической зоны Байкала. В документе расписаны основные требования по оборудованию мест для приема туристов, установлено, куда и как будут приниматься стоки, как будут утилизироваться и так далее.

– Необходимо развивать направления экотуризма, и все ресурсы у Иркутской области для этого есть, – говорит Сергей Сокол. – Уникальная природа позволяет привлекать сотни тысяч туристов в год и, соответственно, инвестиции. Все, что связано с Байкалом, становится уже брендом, причем априори успешным.

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Основа основ – люди

При Законодательном Собрании есть Молодежный парламент. Да, и он один из семи в стране наделен правом законодательной инициативы, имеет реальную возможность влиять на состояние дел в регионе.

– Молодежный парламент – это кадровый резерв. Важно, чтобы молодые люди претворяли в жизнь свои инициативы, чтобы им не хотелось уезжать из Иркутской области, – всегда подчеркивает председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол на встречах со школьниками, студентами, активистами. – Поэтому необходимо давать им возможность не только генерировать идеи, но и участвовать в их реализации.

Благодаря инициативе депутатов областного парламента, поддержку получают студенты-целевики педагогических и медицинских вузов Приангарья. Хорошисты и отличники имеют право на ежемесячную дополнительную стипендию из регионального бюджета. Выплата расширяет возможности для студентов и в профессиональной деятельности, и в личностном развитии, появляется мотивация вернуться в родные села и работать в школах, больницах.

Из «социальных» успехов и то, что увеличены учебные расходы на каждого школьника и воспитанника детсада, значительно повышен размер выплат для семей, взявших детей под опеку, а в школах дети из малоимущих семей могут бесплатно питаться. Сейчас депутаты работают над тем, чтобы льготы на бесплатное питание получали все дети с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, финансирование по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» в 2019 году увеличено практически в два раза. Удалось привлечь ресурсы из федерального бюджета. Благодаря этому регион поднялся на 12 пунктов по спорту высших достижений и сейчас занимает 25-е место среди субъектов РФ. Создается инфраструктура: например, в 2020 году в Иркутске откроется новый ледовый дворец, где пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом. Дальнейшее развитие получит большой спорт в Ангарске, где предусмотрели создание современного стадиона при училище олимпийского резерва.

В целом же собственные доходы региона, согласно анализу экспертов, выросли на 14 млрд рублей. Главная задача, которая стоит перед депутатами Заксобрания, – грамотное распределение расходов и чтобы муниципалитеты вовремя получали необходимые средства на свои проекты. Нельзя не отметить и проект «Народные инициативы» – визитную карточку Иркутской области в сфере инициативного бюджетирования. Опыт Приангарья в этом направлении признан одним из самых эффективных в России. За восемь лет реализации проекта воплощено в жизнь более 14 тысяч мероприятий на общую сумму 4,5 млрд рублей.