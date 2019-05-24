Никто так и не понял, с кем в вопросе стройки храма бывший мэр Екатеринбурга Ройзман - с «олигархами» или либералами

Екатеринбург в последние пару недель стал одним из главных российских городов-ньюсмейкеров. Сюжеты о спорах горожан вокруг строительства Храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга облетели все телеканалы. В каком-то смысле это стояние у забора в сквере объединило вокруг себя всех городских либералов. Пока самых активных гоняли полицейские, а потом еще и сторонники стройки, многие участники протестов недоумевали: а где Ройзман? Бывший мэр Екатеринбурга считается чуть ли не главным оппозиционером Урала. Среди протестующих его надеялись увидеть очень многие. Но так и не увидели.

Да, собственно, первые дни, когда разворачивались основные события, Евгений Ройзман даже не высказывался публично - он против строительства храма или как? Многих оппозиционных спикеров это откровенно раздражало.

Тут в размышлизмах многих политических каналов Ройзману припомнили слухи о его криминальном прошлом, дружбу с авторитетами и ныне известными бизнесменами.

«Он в 2011 рассказывал, что деньги на женский реабилитационный центр ему дал Андрей Козицын (УГМК), - пишет тг-канал vasyunin_online. - А в 2016 называл Алтушкова (Русская медная компания) и Козицына (то есть обоих храмовых спонсоров, 25 и 24 место в списке «Форбс» соответственно) «своими друзьями» и призывал поддержать храм (тогда еще хотели строить на воде). Ну то есть в нынешней ситуации -идеальный переговорщик, мог и прийти к губернатору, и встать между ОМОНом и людьми, но нет - на четвертый день только выступил в твиттере».

Собственно, информацию о своей давней дружбе с инвестором строительства храма Игорем Алтушкиным Ройзман через несколько дней и сам подтвердил - в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я Алтушкина знаю 25 лет точно, - признался экс-мэр Екатеринбурга. - Это человек, которого есть за что уважать. Я с ним последние годы не общался. То есть у нас идеологические серьезные расхождения. Но Алтушкина есть за что уважать. Он родился и вырос в этом городе. Ну и имеет право слова так же, как любой из нас. Тем более, последний раз я просто в ситуацию вникал, смотрел. Алтушкину ничего не досталось в наследство. Он работал сам с нуля. Он создавал и строил заводы. Он ничего не украл у советской власти. Он с нуля создавал и строил заводы. И туда, где он заходит, его потом благодарят».

Потом в интервью порталу Е1 Евгений Ройзман объяснил, почему не оказался вместе с, так сказать, соратниками, на «баррикадах» у театра драмы:

«Послушайте, я веду себя выдержанно, потому что от меня многое зависит, я вижу, как разгорается костер, и не собираюсь туда плескать керосин. Жители разделились на две части: одни, выпучив глаза, за храм, вторые - за сквер».

В итоге - быть может для того, чтобы уж не растерять окончательно все очки у либеральной общественности - Ройзман высказался конкретнее. Мол, все-таки в скверах строить нельзя. К тому же, «на той стороне Исети уже есть храм».

Очень последовательная, надо сказать, позиция! Потому что всего два года назад, еще будучи мэром Екатеринбурга, Евгений Вадимович говорил ровно другое. В интервью порталу 66.ru он, комментируя как раз проект Храма святой Екатерины, заявил:

«Когда говорят, что слишком много церквей… Ну съезди в Венецию, в Рим, в Милан - там их в сто раз больше!»

Вопросы об изменении внешнего вида центра города сразу отсекал:

«Например, здание цирка. Сейчас это отличительная черта города. А когда-то было столько упреков: «Что это за недострой? Торчит какой-то голый бетон!» Ругань была - я ее застал. Международный пример - Эйфелева башня. Все считали, что она уродует Париж. А сейчас Париж без нее представить себе невозможно».

В общем, никто в итоге так и не понял, с кем в вопросе стройки храма бывший мэр Екатеринбурга Ройзман - с «олигархами» или либералами?