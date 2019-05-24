2019-05-24T11:06:47+03:00
Спорт

Овечкин выкинул за борт американца во время игры чемпионата мира по хоккею

Один из лидеров сборной России придал красок победной игре против США в четвертьфинале ЧМ-2019 [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Овечкин отметился эффектным приемом в игре против США.Александр Овечкин отметился эффектным приемом в игре против США.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Форвард сборной России Александр Овечкин отметился очень мощным силовым приемом в четвертьфинальном матче чемпионата мира против США. Он отправил за борт на скамейку запасных сборной России американца Брэда Шея. В эфир этот кадр не попал, однако смотрится очень эффектно. Учитывая, что Шей - весьма мощный хоккеист - 191 сантиметр роста и 97 кг. веса.

Реакция скамейки запасных сборной России - отменна. Евгений Дадонов скинул с себя ноги соперника, и продолжил смотреть игру дальше. А Шей - встал, оглянулся, куда попал, и поехал дальше в игру.

Видео силового приема Александра Овечкина в матче Россия - США.

Надо сказать, что на этом чемпионате мира уже не первый "подвиг" Овечкина. В прошлый раз он, находясь на скамейке запасных, поймал шайбу и спас лицо Дадонова от контакта с шальной шайбой.

Напомним, что сборная России выиграла со счетом 4:3 четвертьфинал чемпионата мира у США и вышла в полуфинал, где сыграет против Финляндии.

Овечкин в роли вратаря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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