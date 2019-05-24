Управлять сити-фермой может любая кухарка

Для меня это, можно сказать, сенсация. Оказывается, для того, чтобы съесть редиску, не обязательно держать в руках алый корнеплод, к которому мы все так привыкли. Или, например, захотелось вам подсолнечника. Как в детстве - с бабушкиного огорода. Не надо ехать за ним на дачу, да ещё несколько месяцев ждать, пока растение раскроется и созреет.

И то, и другое с успехом заменяют малюсенькие росточки, которые можно жевать уже через неделю после посадки и которые в умных профессиональных кругах называются микрозеленью. Вкус почти не отличить. И при этом витаминов и полезных веществ как рыбы в Волге.

В Москве набирает популярность новый мировой тренд - сити-фермерство. Это когда растения выращивают не старым дедовским способом - на огороде, а в мегаполисе. Более того, в домашних условиях и без всякой почвы. Достаточно светодиодной лампы, куска войлока и семян.

Более опытные сити-фермеры оборудуют под это отдельные помещения. В простонародье, теплицы. Только без окон. В данном случае выращивание не зависит от погоды и вообще от внешних условий. Даже если наступит полярная ночь, семена чечевицы или рапса будут колоситься как брови у Брежнева. Только не забывай поливать.

УХВАТИЛИСЬ ЗА ИДЕЮ, ЗА КОТОРОЙ БУДУЩЕЕ

Тот, кто от Павелецкого вокзала проезжает на электричке мимо станции Чертаново, видит многочисленные промышленные строения. И даже не подозревает, что в одном из них - в подвальчике - расположилась сити-ферма, сконструированная группой единомышленников по собственным чертежам. И их лидер Татьяна Дубовская, как в том фильме, уверена, что скоро ничего не будет - ни огородов, ни парников, ни мотыг. Одно сплошное сити-фермерство.

Мы познакомились под майским солнышком на улице Промышленной. Затем спустились в подвал. Отворили в нужном помещении дверь. И очутились практически в будущем.

Я увидел белые вертикальные железки, из которых торчали зеленые листочки.

- Эти железки называются колоннами, - улыбнулась Татьяна. - Специальные приспособления для сити-фермерства. Внутри этих конструкций материал, похожий на поролон. Специальная прокладка, которая впитывает воду. И, собственно, семена, которые весьма довольны такими условиями. Тепло. Влажно. Кислород есть. Свет горит 17 часов в сутки. Маленькие росточки, которым всего несколько дней, на отдельных полках. Вон там, где сиреневый свет. Скоро и они окажутся в колоннах.

Колонны имеют внутри специальный материал для роста растений.Фото: Павел КЛОКОВ

Не успел я толком освоиться, как Татьяна уже нарвала мне горчицы, базилика и шпината. Я жевал их с большим энтузиазмом. Тем более, что это несложно. Растения свежие, сочные - и буквально тают во рту.

Смысл у всего этого очень простой.

Труда потрачено мало (установку конструкций я в счёт не беру - для меня это почти подвиг). Растёт быстро. Сорняков нет. Вредителей нет. Технология применима на домашней кухне. И - вкусно.

- Это все обыкновенные взрослые растения, - пояснила сити-фермер. - Микрозеленью мы тоже занимаемся. Но сейчас ее нет, потому что никто не заказывал. При желании можем посеять самые разные культуры.

Я посмотрел на пакетики с семенами (большинство из них покупается за границей с помощью интернет-магазинов). То есть листочки от них будут напоминать по вкусу то, что написано на упаковке. Свекла красная, морковь, цикорий, горох, редис, подсолнечник и многое другое.

Среди популярных культур для сити-фермерства - горчица, базилик, салат шпинат.Фото: Павел КЛОКОВ

На более понятном языке, микрозелень - это рассада. Из неё можно делать соусы или напитки. Что, кстати, уже не первый год практикуется во многих странах.

- Это же гастрономический аттракцион, - с воодушевлением продолжает Татьяна. - В своё время некоторые люди поверили в биткоины. И впоследствии увеличили свои вложения в тысячи раз. Для нас точно также выглядит идея сити-фермерства. Спрос есть уже сейчас. Одна столичная сеть супермаркетов закупает у нас базилик (свою продукцию мы назвали «Местные корни»). Одна пластиковая коробочка стоит 46 рублей. Люди берут - и охотно. Даже просто для украшения стола. Здесь полная свобода творчества.

Маленькие росточки, которым всего несколько дней, растут на отдельных полках.Фото: Павел КЛОКОВ

В качестве субстрата (это то, в чем держатся корни) можно использовать самый разный материал. Грунт, торф, кокосовая стружка, керамзит... Раньше выходило дороговато освещение. Но сейчас светодиодные лампы стоят дёшево.

Те, кто решается на эксперимент (в домашних условиях), часто выращивает то, что не продаётся в магазинах. У одного салата видов 50. И каждый можно заказать.

- Мы очень любим пробовать что-то новое, - рассказывает Татьяна Дубовская. - Вырастили базилик. Продали. Потом попробовали приготовить песто. Это итальянский соус с базиликом. И тоже получилось. Правда, его пока не продаём. Он должен пройти сертификацию. А это долгий процесс.

(Весь ассортимент и контакты можно найти на сайте localroots.ru).

НЕ ЗНАЕТЕ КАК? НАУЧИМ

Из истории вопроса:

Татьяна Дубовская уже не первый год занимается стартапами. Поначалу в образовательной сфере, теперь в аграрной. В 2016-м полностью сфокусировалась на сити-фермерстве. И даже открыла первую в России онлайн-школу, в которой обучают выращивать зелень, овощи, фрукты в городских условиях. И даже зарабатывать на этом. Школа называется UrbaniEco (обучение стоит для домашних фермеров 4 тысячи рублей, для бизнесменов 25 тысяч). Львиная доля учеников - жители регионов. Некоторые из них не просто научились инновационному фермерству, а растут и развиваются. Один мужчина в Нижнем Новгороде стал настоящей звездой после того, как начал выращивать микрозелень. Местные СМИ снимают про него сюжеты. В Уфе похожая история. Молодая женщина оказалась в декрете, а ее мама на пенсии. Начали думать, чем подработать. И наткнулись на проект Дубовской. Сейчас эти женщины поставляют зелень в магазины и кафе.

- К каждому ученику у нас индивидуальный подход, - рассказала «КП» Татьяна. - Потому что бизнес-проект надо составлять исходя из места действия, начального капитала, конкуренции и так далее. Нюансов много.

ЧТО ВЫРАЩИВАЮТ НА СИТИ-ФЕРМЕ «МЕСТНЫЕ КОРНИ»

- базилик (зелёный генуэзский, фиолетовый)

- руккола (рокет, оливетта)

- салаты (мангольд, пак чой, кейл, шпинат, бостон, лолла россо)

- пряные травы (мята, розмарин, орегано, укроп, кинза)

КСТАТИ

Ферма управляется компьютером в автоматическом режиме. С помощью настроек оборудования можно влиять на вкус и цвет растений. Скажем, получать более пряную рукколу или капусту послаще. Технология позволяет выращивать в 350 раз больше продукции по сравнению с обычным грунтом, расходуя при этом всего 5 процентов воды.

ГДЕ ЕЩЁ ВЫРАЩИВАЮТ МИКРОЗЕЛЕНЬ

- «Биоросток» - микроферма живой зелени. Выращивают красную капусту, брокколи, свеклу, рукколу, сладкий и фиолетовый базилик, горошек и другое. Адреса магазинов указаны на сайте bio-rostok.ru (возможен предварительный заказ);

- «Microferma» - занимается оптом, основные клиенты - рестораны и кафе. В наличии - мини-кабачки, щавель, съедобные цветы, настурция, кислица, цукини, кинза, подсолнечник, горчица и другие культуры. Минимальный заказ - две тысячи рублей. Подробная информация на сайте microferma.ru;

- Очень много предложений на сайтах объявлений (продукцию предлагают мелкие производители в разных городах России). Везде указано, что выращивание происходит без удобрений и химикатов.