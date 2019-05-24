2019-05-24T12:15:18+03:00
Экономика

В Москве пройдет международный форум и Выставка по франчайзингу

Участниками мероприятия станут более 6000 участников из 20 стран
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28-29 мая в Москве, в конференц-центре Цифровое Деловое Пространство (ЦДП), Покровка, 47 пройдет Московский Международный форум по франчайзингу и выставка - MOSCOW FRANCHISE EXPO 2019. Организатором Форума выступает Российская Ассоциация Франчайзинга. Мероприятие пройдет в рамках Московской недели предпринимательства.

Форум призван стать ведущей площадкой для обсуждения актуальных проблем франчайзинга, как основы малого и среднего предпринимательства, а также будет способствовать укреплению имиджа России как страны с большим потенциалом развития потребительского рынка и сектора услуг.

Московский Международный форум по франчайзингу соберет на своей площадке более шести тысяч участников для обсуждения последних трендов во франчайзинге, обучения, заключения контрактов, демонстрации новых информационных и консультационных услуг для предпринимателей.

В работе Форума примут участие представители франчайзингового сообщества из более чем 20 стран, представители органов государственной власти России, общественные организации. Основная масса участников - владельцы и руководители франчайзинговых компаний, концепций и брендов из России, зарубежных стран, а также потенциальные и действующие франчайзи – потребители франчайзинговых предложений.

На выставке представят стенды с ведущими франчайзинговыми брендами. У посетителей будет возможность получить консультацию об особенностях ведения и развития бизнеса по франшизе, а также непосредственно приобрести франшизу у её представителя.

Кроме того, будет проведено множество мастер-классов и круглых столов, чьи повестки затронут весь спектр тем франчайзинга – от того, как начать собственное дело, до развития уже имеющегося бизнеса. Спикерами выступят состоявшиеся и известные предприниматели, которые поделятся своим опытом, историей успеха и помогут добиться его начинающим предпринимателям.

Московский Международный форум по франчайзингу и выставка - MOSCOW FRANCHISE EXPO 2019 пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Москвы, Корпорации малого и среднего предпринимательства, Российского Экспортного Центра, региональных органов исполнительной власти РФ, ТПП РФ, МТПП и других российских и международных общественных организаций.

Учестие в мероприятии – бесплатное.

Регистрация на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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