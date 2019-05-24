Быстрая ходьба - лучший вид спорта для здорового долголетия

Формула здоровья - прогулки по 30 минут в день

Как рассказала в интервью «КП» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (читайте в ближайшее время на сайте kp.ru), не менее 60% вклада в здоровье и долголетие человека дает образ жизни. То есть особенности питания, двигательного режима, как часто и насколько глубоко человек испытывает стрессы. При этом ученые давно занимаются выяснением вопроса: какой вид физнагрузок будет давать лучшие результаты в старшем возрасте? Чтобы занятия были под силу пожилым людям, эффективны и в то же время безопасны. Вот какие данные были получены в ходе недавнего крупномасштабного исследования.

Ученые Университета Лестера (город Лестер, Великобритания) с помощью специальных компьютерных программ вычислили взаимосвязь различных параметров физической формы человека и продолжительности его жизни. В частности, учитывали скорость ходьбы, индекс массы тела, силу рук (измеряли силу кисти на сжатие динамометром). Для расчетов использовались сведения из биобанка Великобритании с 2006 по 2016 год. Свои персональные данные исследователям доверили почти полмиллиона - 474 919 добровольцев.

После анализа всей информации компьютер выдал закономерность: дольше всех живут те, кто быстрее всех ходит. При этом скорость своей ходьбы участники оценивали в анкете самостоятельно: высокая, средняя или низкая. Связь между весом, силой рук и продолжительностью жизни оказалась куда менее выраженной, отметили авторы научной работы.

Российские эксперты-геронтологи поддерживают выводы зарубежных коллег. Безусловно, разумные физнагрузки - это один из важнейших факторов для здорового и активного долголетия. А ходьба быстрым шагом (ее называют кардиологической) - еще и наиболее безопасный вид физических упражнений. Кардиологи поясняют: ходить нужно в максимально быстром темпе, но так, чтобы не было одышки. Идеал - не менее 30 минут интенсивной ходьбы ежедневно, рассказал в одном из выступлений руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Бойцов. Такая ходьба улучшает кровоток во всех органах, включая головной мозг, что позволяет снизить риск болезни Альцгеймера и деменции. Кроме того, во время быстрой ходьбы улучшается тонус сосудов и быстрее «утилизируются» гормоны стресса, накопившиеся за день (если прогуливаться перед сном).

Дачные радости для здоровья, долгой жизни и отличного настроения.

Питание: меньше соли, больше овощей

Сейчас, когда на дачах начали поспевать сезонные овощи и фрукты, самое время для исполнения пищевых рекомендаций для здорового долгожительства. Профессор Бойцов призывает съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Это соответствует признанным международным рекомендациям. Эксперты Всемирной организации здравоохранения советуют стараться включать овощи в каждый прием пищи, использовать их для перекусов. А также максимально разнообразить свой овощной рацион. В нашей стране, например, кроме традиционных огурцов-помидоров, можно вовсю налегать на тыкву, богатую ценными веществами, репу, редьку, цветную капусту.

Также важно сокращать количество сахара в своем питании. Для людей старшего возраста, когда растет заболеваемость сахарным диабетом или риск его развития, это правило особенно актуально. Рекомендация ВОЗ - не более 25 г сахара в сутки, это 6 чайных ложек, включая сахар во всех продуктах и напитках. Чтобы соблюсти такую норму, эксперты советуют ограничивать магазинные соки, газировку и другие напитки - содержание сахара в них, что называется, зашкаливает. Лучше приготовить домашний компот, морс, чай с медом и лимоном и т. д. Вместо магазинных кондитерских изделий, которые зачастую к тому же содержат вредные трансжиры, старайтесь есть фрукты и сухофрукты, варенья домашнего приготовления.

И настоящая головная боль для врачей в нашей стране, как и во многих странах мира, - избыток соли. В старшем возрасте это ведет к прогрессированию гипертонии, заболеваний почек, а в конечном счете росту инфарктов и инсультов.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Совет министра и врача-невролога

Медик в пятом поколении, министр здравоохранения и врач-невролог Вероника Скворцова поделилась советом для хорошего самочувствия в программе «ОК на связи», организованной соцсетью Одноклассники. Делать эти несложные упражнения рекомендуется каждое утро, перед тем как встать с постели.

- Лежа на подушке, очень плавно поворачиваем голову вправо - насколько можем, до упора, задерживаем несколько секунд. Потом так же, плавно, влево до упора. Потом наклоняем вперед, пытаясь коснуться подбородком шеи, потом - назад (вдавливая голову в подушку). Это отличное упражнение для расслабления, тренировки мышц шеи и профилактики остеохондроза.

А если вы продолжаете работать и работа связана с долгим пребыванием за компьютером, то доктор Скворцова советует периодически (раз в полтора-два часа) делать простое, но самое эффективное упражнение: переводить взгляд с близкого предмета на далекий. Либо приклеить точку на окне и смотреть то на нее, то на предмет вдали за окном. Кстати, такой совет пригодится в случае усталости глаз и при других занятиях - например, шитье.

ВАЖНО

В 2019 - 2024 годах благодаря национальному проекту «Демография» во всех 85 регионах страны будут работать региональные программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Кроме того, будет формироваться система мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.