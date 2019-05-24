2019-05-24T14:34:32+03:00
Политика

Украине предрекли 50 лет бедности

Спасение из капкана — восстанавливать торговлю с Москвой
Роман ГОЛОВАНОВ
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Во время пикета в сквере напротив Верховной рады в Киеве.Во время пикета в сквере напротив Верховной рады в Киеве.Фото: REUTERS
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То тут, то там аукаются украинцам побочные действия пилюлек майдана. В 2014-м году в Киеве запустили маховик смутного времени, который затащил всю страну в непроглядный кризис.

Вот Всемирный банк (штаб-квартира в США) выписал украинской экономике диагноз — пациент скорее мертв, чем жив. Украину назвали беднейшей страной Европы. На одной ступеньке с ней стоят Молдавия, Армения и Грузия. За время смуты и кризиса украинская экономика сократилась на 16%, а ее темпы роста в 2018 году — 3,3%.

- При таких темпах роста экономики, Украине понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши, - пишут авторы доклада. А пока украинцы живут, как поляки в 90-е годы.

Почему за 5 лет украинская экономика кубарем скатилась вниз? До майдана основным торговым партнером Киева была Москва. Как только вспыхнули покрышки и засвистели пули на Донбассе, Порошенко решил перекрыть все вентили в нашей дружбе. Надеялись, что смогут заполонить своими продуктами европейский рынок. Не вышло. И новый президент Владимир Зеленский пошел по проторенной майданщиками дорожке, отказавшись от переговоров с Россией.

- У Киева есть один выход — восстанавливать торговлю с Россией, - сказал «КП» аналитик «Финам» Алексей Коренев. - С советских времен отлажены каналы связи, поставок, мы ближайшие соседи. Вместо этого против нас вводят новые санкции. Запрещают ввозить все товары, кроме фанеры и цемента. Но сама Украина страдает от этих санкций в 13 раз сильнее России. Поэтому Украина скатилась на самое дно рейтинга беднейших стран. И Зеленский наступает на старые грабли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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