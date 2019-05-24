2019-05-24T14:40:34+03:00
Происшествия

Москвичка из-за ревности заказала за 4 млн. убийство своей подруги - ее зарубили мачете

Мать троих детей сама заманила жертву в лес, предложив «съездить на шашлыки»
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Убитая Анастасия Курочкина работала бухгалтером, а жила в подмосковном Пушкино.Убитая Анастасия Курочкина работала бухгалтером, а жила в подмосковном Пушкино.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Московской области по горячим следам раскрыли убийство 37-летней женщины. Тело несчастной, изрубленной мачете, еще 20 мая нашли в лесу под городом Орехово-Зуево - неподалеку от деревни Хотеичи. Рядом с телом остались следы бурной гулянки - мангал, шампуры с протухшим мясом, овощи, початые бутылки водки.

Убитая Анастасия Курочкина оказалась бухгалтером из подмосковного Пушкино. Поначалу возникла версия, что убийство может быть связано с ее работой. Но по отпечаткам пальцев, которые криминалисты нашли на месте преступления, очень быстро выяснилось, кто был вместе с ней в день убийства. И там такая «Санта-Барбара» получается...

- Курочкина еще со студенческих времен дружила с Инной Р. из московского района Солнцево, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Женщины довольно тесно общались. Бывали друг у друга в гостях. Инна - замужем, мать троих детей. А вот Анастасии в личной жизни никак не везло. И вот какое-то время назад она встретила мужчину. Солидный, симпатичный. Познакомила его с подругой Инной. А у той, как теперь выясняется, на любовника Курочкиной появились какие-то свои планы. И это при том, что у самой Инны есть полноценная семья - муж и дети.

Но любовь и постоянная ревность (бывает же!) так вскружила москвичке голову, что она решила соперницу устранить. Физически. Насовсем. Инна Р. стала искать исполнителя убийства. Самым реальным кандидатом она посчитала 24-летнего Илью Курского. С парнем женщина познакомилась не очень давно - были как-то вместе на празднике у общих знакомых. Уроженец подмосковной Шатуры, не женат и как раз безработный.

Илья Курский. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Илья Курский.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Следственном комитете по Московской области сообщают, что киллеру Инна пообещала 4 миллиона рублей!

(Забегая вперед: по словам источника, таких денег у женщины на самом деле не было. Сумму она назвала, что называется, от фонаря. Хотя кое-какие сбережения имелись. Вероятно, Инна рассчитывала, что после убийства Курский согласится взять и поменьше. Не будет же он из-за этого в полицию сам на себя заявлять?!)

По некоторым данным, Курский в свою очередь был влюблен в Инну. (Прямо бразильский сериал какой-то!) Якобы согласился на убийство не только из-за денег, но и из-за личных симпатий. Может быть, тоже на что-то рассчитывал...

В общем, Илья Курский решил, что в одиночку ему не справиться. Поэтому взял в подручные своего знакомого из Шатуры - 18-летнего студента Энергетического техникума Александра К.Пообещал ему половину денег.

План разработали вместе. На выходные Инна пригласила Анастасию поехать вместе на шашлыки. В лес. Мол, есть пара знакомых симпатичных ребят. Да и места там очень красивые...

- Компания набрала мяса, спиртных напитков. Приехали в лес. Поначалу все выглядело как обычный пикник, - продолжает источник. - Разложились. Начали жарить мясо. Но в какой-то момент Курский отвлек Анастасию, а его подельник нанес ей со спины несколько ударов мачете. Потом еще - по голове. Подождали, пока истекающая кровью жертва перестанет подавать признаки жизни. Сели в машину и уехали.

Орудие убийства. ФОТО СК

Орудие убийства. ФОТО СК

С места преступления захватили только орудие убийства, то самое мачете. Позже его выбросили. На тело Анастасии лишь спустя четверо суток наткнулся гулявший по лесу местный житель. Преступников вычислили по следам ДНК и отпечаткам пальцев, которые остались на месте пикника.

- Подозреваемые в ходе допроса полностью признали свою вину и дали подробные показания, - сообщили сотрудница Следственного комитета по Московской области Евгения Кирюшина. - В том числе показали место, где выбросили мачете. В ближайшее время фигурантам уголовного дела будет предъявлено обвинение по статье «убийство» и избрана пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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