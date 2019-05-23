— Папа, кажется, Федя по-настоящему в меня влюбился! — делится с Филиппом Киркоровым его 7-летняя дочь-первоклассница Алла-Виктория.

Это забавное видео Филипп выложил в своём Инстаграме. Судя по всему, в его дочку влюбился одноклассник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710846" frameborder="0"></iframe> У 7-летней дочери Киркорова появился жених.

— Мартин, в Аллу-Викторию правда Федя влюбился? — интересуется король поп-сцены у своего 6-летнего сына.

— Правда! — подтверждает Мартин.

— Федя мне ещё линейку с моим именем подарил! — хвастается отцу Алла-Виктория.

— У нас тут кажется первая любовь, — делится с подписчиками Киркоров.

— Алла, и ты тоже влюбилась в Федю?

— Нет! Он дурачок! — огорошила отца девочка.

— Почему дурачок? — смеётся Филипп.

— Не знаю. Он дергает за косы и дерётся! — пожаловалась родителю Алла-Виктория.

Напомним: дочь Киркорова в этом году пошла в первый класс.

Алла-Виктория увлекается рисованием, играет в теннис и мечтает стать либо фигуристой, как ее кумиры Алина Загитова и Евгения Медведева, либо посвятить себя гимнастике, как Алина Кабаева.

По словам Филиппа Киркорова, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова считает, что из его дочки может выйти неплохая спортсменка.