Последний звонок с БДСМ: Собчак вступилась за веселых выпускников

Ксения Собчак назвала последний звонок с БДСМ в школе Владивостока обычной шалостью. Телеведущая не видит ничего страшного в том, что выпускники школы №74 перед последним звонком организовали танцы под музыку в вызывающих нарядах.

"Ну пошалили подростки перед выпускным... Неужели это такая серьезная проблема?", - недоумевает Ксения Собчак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710753" frameborder="0"></iframe> Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.

Громкий скандал разразился после того, как выпускники одной из школ Владивостока устроили вечеринку в вызывающих нарядах, которую в СМИ окрестили БДСМ-флешмобом. 11-классницы нарядились в полицейскую форма, а парни предстали в ковбойских нарядах и в образах зайчиков PlayBoy с бабочками, голыми торсами и заклеенными сосками.

Выпускники устроили танцы под трек Макса Коржа "Малый повзрослел". В какой-то момент в спортзал вошел парень и окатил толпу из огнетушителя, чему школьники были несказанно рады.

Разгоряченные подростки выбежали на школьное крыльцо. Праздник продолжился под песню LMFAO ft. Lil Jon - Shots.

Столь экстравагантное прощание со школой вызвало бурную реакцию в соцсетях: кто-то считает поведение выпускников недопустимым и аморальным, а кто-то не увидел в поступке детей ничего предосудительного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/710736" frameborder="0"></iframe> В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.

Директриса школы Галина Пугина написала заявление об увольнении. Правда вскоре передумала. В департаменте образования Приморского края назвали произошедшее недопустимым. Чиновники пообещали принять меры, пообщаться с выпускниками и их родителями.

В дело также вмешалась полиция. "По факту размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием несовершеннолетних проводится проверка... За незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1,5 тысячи рублей", - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Педагог от бога, отличный руководитель: преподаватели и ученики встали на защиту директора оскандалившейся школы во Владивостоке

Родители категорически против увольнения высококлассного специалиста (подробности)