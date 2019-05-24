Последний звонок с БДСМ: Собчак вступилась за веселых выпускников
Ксения Собчак назвала последний звонок с БДСМ в школе Владивостока обычной шалостью. Телеведущая не видит ничего страшного в том, что выпускники школы №74 перед последним звонком организовали танцы под музыку в вызывающих нарядах.
"Ну пошалили подростки перед выпускным... Неужели это такая серьезная проблема?", - недоумевает Ксения Собчак.
Видео последнего звонока с БДСМ и «полицией» в школе Владивостока.
Громкий скандал разразился после того, как выпускники одной из школ Владивостока устроили вечеринку в вызывающих нарядах, которую в СМИ окрестили БДСМ-флешмобом. 11-классницы нарядились в полицейскую форма, а парни предстали в ковбойских нарядах и в образах зайчиков PlayBoy с бабочками, голыми торсами и заклеенными сосками.
Выпускники устроили танцы под трек Макса Коржа "Малый повзрослел". В какой-то момент в спортзал вошел парень и окатил толпу из огнетушителя, чему школьники были несказанно рады.
Разгоряченные подростки выбежали на школьное крыльцо. Праздник продолжился под песню LMFAO ft. Lil Jon - Shots.
Столь экстравагантное прощание со школой вызвало бурную реакцию в соцсетях: кто-то считает поведение выпускников недопустимым и аморальным, а кто-то не увидел в поступке детей ничего предосудительного.
В школе Владивостока выпускники устроили вечеринку в вызывающих нарядах.
Директриса школы Галина Пугина написала заявление об увольнении. Правда вскоре передумала. В департаменте образования Приморского края назвали произошедшее недопустимым. Чиновники пообещали принять меры, пообщаться с выпускниками и их родителями.
В дело также вмешалась полиция. "По факту размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием несовершеннолетних проводится проверка... За незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1,5 тысячи рублей", - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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