Климатический ремонт: Засолить облака и похоронить дым

Сторонников геоинжиниринга - то есть искусственного воздействия на окружающую среду в целях борьбы с глобальным потеплением (см. “Идеи”) - принято считать своего рода климатическими маргиналами, придумывающими непозволительные с точки зрения серьезных ученых вещи. Однако в очень серьезном Кембриджском университе в Великбритании прямо сейчас создают исследовательский центр восстановления климата (Centre for Climate Repair) - можно перевести и как Центр климатического ремонта.

Руководить новой структурой будет профессор сэр Дэвид Кинг, экс-советник британского правительства по климату. Цель его команды - изучать радикальные и нежиданные способы борьбы с глобальным потеплением. Не обязательно вписывающиеся в философию геоинжиниринга. Главное - более активные, чем нынешняя стратегия: сокращение выбросов парниковых газов. Такой подход как раз и назвали "ремонтом климата".

Создание центра - часть большой программы Кембриджского университета "Будущее без углерода" (Carbon Neutral Futures Initiative).

- То, что мы сделаем в течение 10 лет, определит судьбу человечества на ближайшие 10 тысяч лет, - цитирует Кинга BBC.

- Когда речь идет о такой сложной и срочной проблеме, как изменение климата, мы должны рассматривать самый широкий спектр идей, в том числе и радикальных, - уверена доктор Эмили Шукбург, возглавляющая Carbon Neutral Futures Initiative.

Просто снижать выбросы парниковых газов хорошо, но недостаточно, присоединяется к коллегам Питер Уодхэмс, профессор физики океанов из Кембриджа. Да, это поможет замедлить глобальное потепление. Но уже сейчас слишком жарко! Средняя температура на Земле на 1 градус выше, чем в доиндустриальную эпоху (полтора столетия назад). Всё идёт к тому, что к концу 21 века она повысится на 3 - 3,5 градуса.

И углекислого газа непозволительно много. Свежие данные Национальной администрации атмосферы и океана США и Океанографического института Скриппса: 11 мая 2019 года зафиксировано рекордное содержание СО2 в атмосфере Земли. Цифра 415 частей на миллион обывателю ничего не говорит, впечатляет другое – такого количества углекислоты не было в воздухе в последние 4,5 миллиона лет!

Так что надо от него атмосферу почистить, заключает Уодхэмс. А температуру вернуть назад, к прохладе 19 века. Это и есть "климатический ремонт".

ИДЕИ

5 нетривиальных способов борьбы с глобальным потеплением

ЗАСОЛКА ОБЛАКОВ

Возможно, скоро с океанах появятся корабли-беспилотники с очень высокими мачтами. Они будут засасывать морскую воду, закачивать наверх и распылять микроскопические капли высоко-высоко в небо. Морской спрей превратится в облака, содержащие мельчайшие частицы соли. Такие облака больше обычных и лучше отражают солнечные лучи - тем самым препятствуя прогреву атмосферы. Создавать их планируют в первую очередь в Арктике, от которой зависит климат всего Северного полушария. И это как раз одна из тем, которую намерены исследовать в новом центре в первую очередь.

ИСКУССТВЕННАЯ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ЗИМА

Способ подсмотрели способ у самой природы. Точнее, у вулканов. После мощных извержений на Земле становится прохладнее -пепел работает как барьер для солнечных лучей, они отражаются и не проникают в атмосферу. А если сделать то же самое, только без вулкана: распылить в стратосфере аэрозоль диоксида серы либо другое вещество? Мысль эту обсуждают ещё с 1970-х, а первым предложил советский климатолог Михаил Будыко. Серьезные проекты разрабатывали в США и Великобритании. И тут инициативу у Кембриджа перехвататывает американский Гарвард. Там есть исследовательская программа по солнечному геоинжинирингу. И уже в 2019 году планируется практический эксперимент. Над юго-западом США запустят управляемый стратостат. На высоте около 20 км он распылит мельчайшие частицы карбоната кальция - мел, по сути. Это вещество экологичнее и безопаснее, чем диоксид серы. Немного – несколько порций по 100 граммов каждая, в общей сложности меньше килограмма.

КОСМИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА

Смысл похож: не давать солнечным лучам нагревать Землю и тем самым делать климат прохладнее. Только, в отличие от предыдущей идеи, барьер предполагается разместить в космосе. Технически возможны разные решения – зеркала, отражающие солнечные лучи, либо линзы, не пропускающие часть излучения (вроде солнцезащитных очков), миллионы небольших устройств либо одна гигантская линза, на орбите или еще дальше в космическом пространстве, между нашей планетой и Солнцем. Понятно, что это дико дорого и сложно.

ПРОЖОРЛИВЫЕ ОКЕАНЫ

Углекислый газ, напомню, главный виновник парникового эффекта. А что если его излишки “потонут” в океане? Это и сейчас происходит, но не в таких объемах, как мечтается адептам ещё одной идеи: с помощью специальных химикатов-удобрений вызвать бурный рост планктона в морях. И они станут очень голодными до CO2. И съедят все, что мы с вами повыбрасывали из своих заводов и автомобилей.

СКЛАДЫ УГЛЕКИСЛОТЫ

А еще можно собирать CO2 и другие выбросы из труб заводов и ТЭЦ до того, как они попадут в атмосферу (и усилят потепление). Перерабатывать в твёрдое вещество и складировать под землей. Этот способ, кстати, не затрагивает естественные природные процессы . Пилотный проект сейчас разрабатывают британский Университет Шеффилда и металлургический завод Tata Steel в Уэльсе.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Всё дело в масштабе экспериментов

Есть ли смысл в климатическом ремонте? Чего тут больше - пользы или опасности? Рассуждает Алексей Кокорин, директор программы “Климат и энергетика” Всемирного фонда дикой природы (WWF России):

- Идеи на самом деле не новые, о них говорят уже давно. Все дело в масштабе экспериментов. Если речь о площади в 100 квадратных километров – да, вполне можно сделать что-то и посмотреть, как изменится температура воздуха и другие показатели. Такие эксперименты имеют право на существование. На глобальные процессы они никакого влияния не окажут. С точки зрения физики идея с облаками, например, наверняка сработает. Но даже если британские ученые создатут над всем королевством экран из белых-белых облаков, это не повлияет на климат всей планеты. Великобритания очень маленькая по сравнению со всем земным шаром.

Если же затевать что-то в глобальном масштабе, то сразу возникают вопросы. Да, компьютерные модели показывают, что если, например, создать искусственный экран для солнечных лучей в атмосфере, то средняя температура на Земле понизится. Но станет ли меньше опасных погодных явлений, стихийных бедствий? Не “раскачаем” ли мы климат еще больше? Скажем, средняя температура в Москве станет на градус ниже. Но не будет ли она складываться из волн аномальной жары и холода? Не получится ли так, что за лето пройдет один мощнейший ливень, а потом засуха? Я утрирую, но суть в этом. Температуру мы “полечим”, но до многих симптомов и тем более причин болезни не доберемся – не снизим влияние человека на климатическую систему.

Поэтому наша позиция такая: исследовать любые идеи – отлично. Эксперименты в масштабе ста или даже пятисот километров – пожалуйста. Но дальше – ни ногой. В любом случае один Кембриджский университет или Великобритания не смогут осуществить на одну из названных идей в глобальном масштабе. Нужно согласие Россия, Китая, США и других стран. Вообразить, что все они дадут разрешение, невозможно.

Пока ситуация складывается так, что прогнозируемое повышение средней температуры на 3 – 3,5 градуса к концу 21 века крупнейшие страны не очень-то и пугает. Они не видят для себя катастрофических последствий. Россия в том числе. Может быть, когда-нибудь в 22-м веке, придется центр Санкт-Петербурга обносить высокой дамбой, чтобы спасти его от повышения уровня моря. Но речь идет не о всемирном потопе, не о гибели людей, а просто о финансовых затратах и технических решениях. Но в такой сравнительно комфортной ситуации перед лицом глобального потепления далеко не все. Нидерландам и Великобритании – сложнее, малым островным государствам – еще хуже. Порядка ста стран на всех международных климатических форумах кричат: мы погибаем! Им дают деньги на адаптацию и переселение. Но не больше. Во все тяжкие, вроде геоинжиниринга, крупнейшие мировые державы явно не готовы пускаться. Так что пока это отвлеченная наука.