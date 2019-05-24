2019-05-24T19:18:15+03:00
Происшествия

В Москве школьница умерла от передозировки наркотиков, которые нашла на улице

Бойфренд 16-летней девушки вызвал скорую слишком поздно
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments5
Тело несовершеннолетней направлено на экспертизуТело несовершеннолетней направлено на экспертизуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Два часа медики пытались реанимировать 16-летнюю московскую школьницу. Но все попытки оказались тщетны. Бойфренд девушки, в квартире которого все произошло, вызвал скорую слишком поздно. Почти три часа до этого она корчилась от боли, а потом начала задыхаться.

- Тело несовершеннолетней направлено на экспертизу. По предварительным данным, причиной смерти стало употребление наркотических веществ, - сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

О том что случилось в этот день полицейским рассказал 18-летний бойфренд погибшей девушки. По его словам, в тот день Аня (имя изменено) нашла на улице пакет с белым порошком. Девушка понимала, что это наркотики и, несмотря на уговоры парня не делать этого, все-таки решила их попробовать. Уже через несколько минут ей стало плохо.

Сейчас по факту смерти несовершеннолетний проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- По словам родителей, погибшая девочка и раньше употребляла наркотики. Несколько месяцев назад она переехала в квартиру своего парня. Родители никаких мер не предпринимали, - пояснил собственный источник "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Организатор лже-клиник, обманувших пенсионеров на миллиард рублей, учился бизнесу в «Сколково»
Белорус вместе со своим земляком открыл клиники по всей России, заставив взять кредиты 11 тысяч стариков. А их деньги тратил на поездки с женой за границу [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Посольство РФ сообщило, что россияне не пострадали при взрыве в Лионе
Помпео отправится в турне по странам Европы
Порошенко пообещал и дальше "тянуть плуг" Украины в НАТО
Гройсман создаст свою политическую партию
Глава МИД Великобритании вступает в борьбу за пост премьер-министра
94% россиян слышали про акцию «Бессмертный полк»
Прокуратура Лиона начала расследование в связи со взрывом
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера в Донбассе
Под Киевом похитили сотрудницу прокуратуры
Путин обновил состав комиссии по строительству космодрома Восточный
Минобороны РФ: Госдеп пытается навязать очередную ложь про химатаки в Идлибе
Во французском Лионе прогремел взрыв
Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат
Москва готова работать с любимым преемником Терезы Мэй
Нацбанк Украины оценил затраты на роспуск Рады в $300-400 млн