В Москве школьница умерла от передозировки наркотиков, которые нашла на улице

Два часа медики пытались реанимировать 16-летнюю московскую школьницу. Но все попытки оказались тщетны. Бойфренд девушки, в квартире которого все произошло, вызвал скорую слишком поздно. Почти три часа до этого она корчилась от боли, а потом начала задыхаться.

- Тело несовершеннолетней направлено на экспертизу. По предварительным данным, причиной смерти стало употребление наркотических веществ, - сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

О том что случилось в этот день полицейским рассказал 18-летний бойфренд погибшей девушки. По его словам, в тот день Аня (имя изменено) нашла на улице пакет с белым порошком. Девушка понимала, что это наркотики и, несмотря на уговоры парня не делать этого, все-таки решила их попробовать. Уже через несколько минут ей стало плохо.

Сейчас по факту смерти несовершеннолетний проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- По словам родителей, погибшая девочка и раньше употребляла наркотики. Несколько месяцев назад она переехала в квартиру своего парня. Родители никаких мер не предпринимали, - пояснил собственный источник "КП".