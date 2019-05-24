«Почему мы должны ее содержать?»: мать Прохора Шаляпина отреагировала на беременность его подруги

Несколько дней назад в «КП» позвонила бывшая девушка скандального певца Прохора Шаляпина и сообщила нам о своей беременности.

— Я уже на 8 месяце. Нужны деньги. Хочу призвать Прохора к ответственности! — сказала «КП» подруга Шаляпина Татьяна Гудзева.

lenaklezkina мать Прохора Шаляпина отреагировала на беременность его подруги

По словам 40-летней блондинки, она одна воспитывает 14-летнюю дочь, а теперь еще родится малыш, который тоже, видимо, будет расти без отца.

— Меня выгнали с работы, когда узнали о моей беременности. Я хочу справедливости. Хочу, чтобы Прохор меня содержал, — поделилась с «КП» Гудзева.

По мнению Татьяны, Прохор не отвечает на ее звонки, поскольку польстился на деньги своей нынешней спутницы пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Гудзева уверена, что бывшая жена Армена Джигарханяна — весьма обеспеченная дама.

По словам 40-летней блондинки, она одна воспитывает 14-летнюю дочь, а теперь еще родится малыш, который тоже, видимо, будет расти без отцаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Прохор на ее деньги, как мне кажется, повелся. Я считаю, Виталина его держит только деньгами. Но я уверена, что смогу его вернуть, — сказала «КП» Татьяна Гудзева.

Однако мама Шаляпина Елена Колесникова призналась «Комсомолке», что ошарашена новостью о беременности Татьяны.

— Почему мы должны ее содержать? Ей нужны деньги? Пусть устраивается на новую работу. Причем тут Прохор? Я уверена, что это не мой внук, — сказала «КП» мать Прохора Шаляпина.