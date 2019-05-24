2019-05-24T17:29:00+03:00
Звезды

«Почему мы должны ее содержать?»: мать Прохора Шаляпина отреагировала на беременность его подруги

Елена Колесникова посоветовала Татьяне устроиться на работу
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments8
По мнению Татьяны, Прохор не отвечает на ее звонки, поскольку польстился на деньги своей нынешней спутницыПо мнению Татьяны, Прохор не отвечает на ее звонки, поскольку польстился на деньги своей нынешней спутницыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Несколько дней назад в «КП» позвонила бывшая девушка скандального певца Прохора Шаляпина и сообщила нам о своей беременности.

— Я уже на 8 месяце. Нужны деньги. Хочу призвать Прохора к ответственности! — сказала «КП» подруга Шаляпина Татьяна Гудзева.

lenaklezkinalenaklezkina
мать Прохора Шаляпина отреагировала на беременность его подруги
245 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По словам 40-летней блондинки, она одна воспитывает 14-летнюю дочь, а теперь еще родится малыш, который тоже, видимо, будет расти без отца.

— Меня выгнали с работы, когда узнали о моей беременности. Я хочу справедливости. Хочу, чтобы Прохор меня содержал, — поделилась с «КП» Гудзева.

По мнению Татьяны, Прохор не отвечает на ее звонки, поскольку польстился на деньги своей нынешней спутницы пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Гудзева уверена, что бывшая жена Армена Джигарханяна — весьма обеспеченная дама.

По словам 40-летней блондинки, она одна воспитывает 14-летнюю дочь, а теперь еще родится малыш, который тоже, видимо, будет расти без отца Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам 40-летней блондинки, она одна воспитывает 14-летнюю дочь, а теперь еще родится малыш, который тоже, видимо, будет расти без отцаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Прохор на ее деньги, как мне кажется, повелся. Я считаю, Виталина его держит только деньгами. Но я уверена, что смогу его вернуть, — сказала «КП» Татьяна Гудзева.

Однако мама Шаляпина Елена Колесникова призналась «Комсомолке», что ошарашена новостью о беременности Татьяны.

— Почему мы должны ее содержать? Ей нужны деньги? Пусть устраивается на новую работу. Причем тут Прохор? Я уверена, что это не мой внук, — сказала «КП» мать Прохора Шаляпина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Прокуратура Лиона начала расследование в связи со взрывом
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера в Донбассе
Под Киевом похитили сотрудницу прокуратуры
Путин обновил состав комиссии по строительству космодрома Восточный
Минобороны РФ: Госдеп пытается навязать очередную ложь про химатаки в Идлибе
Во французском Лионе прогремел взрыв
Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат
Москва готова работать с любимым преемником Терезы Мэй
Нацбанк Украины оценил затраты на роспуск Рады в $300-400 млн
Финансовый омбудсмен усомнился, что цены в магазинах вырастут из-за высокого эквайринга
Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта разрешения конфликта в Донбассе
Росавиация одобрила строительство аэропорта «Сиверский» в Ленинградской области
Ритейлеры предупредили о возможном росте цен из-за дорогого эквайринга
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов в сумке
Американская журналистка сравнила игру сборной РФ по хоккею с легкой атлетикой
Последнюю пациентку, пострадавшую в авиакатастрофе с "Суперджетом", выписали из НИИ Вишневского
Зеленский провел встречу с членами СБУ и представителями Украины в контактной группе
В Финляндии установили памятник бойцам лыжного батальона Красной Армии
МИД РФ предостерег россиян от посещения людных мест во Франции
Возрастную маркировку на произведения литературы могут отменить
Хоккеист Яшин спрогнозировал удачную игру нашей сборной в полуфинале на ЧМ в Словении
Греф: Сбербанк не сможет продать украинскую "дочку" в ближайшие полгода
Заслуженный учитель РФ призвал не расследовать БДСМ-флешмоб в школе
"Бавария" готовит официальное предложение по Лерою Сане
Зеленский отменил проведенные Порошенко кадровые перестановки
Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела
На воду был спущен первый российский круизный лайнер
В администрации Зеленского заявили, что депутаты обманули президента
Перед последним звонком выпускные платья дешевеют