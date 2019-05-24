Смотрим Лигу, ждем интригу

Если бы лет 10-15 назад болельщиков спросили, в финале какого турнира в 2019-м сойдутся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", про Лигу чемпионов никто бы и не вспомнил. Назвали бы Суперкубок Англии или Кубок Английской лиги - соревнования не первой важности, которые до российского телезрителя зачастую и не доходят. Но в этом году именно эти команды, а не привычные "Реал", "Бавария" или "Ювентус", пробились в финал главного европейского (а может, и мирового) клубного турнира. Особенно удивляет "Тоттенхэм", за которым давно закрепилась слава крепенькой команды, которая топчется среди британских лидеров, но никогда ни на что всерьез не претендует. Ну а "Ливерпуль", чудесным образом разгромивший дома "Барселону" и второй раз подряд вышедший в финал, избавился наконец от реноме клуба яркого, но нестабильного. Год назад земляки "Битлз" проиграли "Реалу", но в этом мадридский клуб, который еще на групповой стадии серьезно потрепал наш ЦСКА, выбыл уже в первом раунде плей-офф. Стало быть, бояться подопечным Юргена Клоппа некого - разве что тот самый скромный "Тоттенхэм", недооценить который сейчас рискнет только самый беспечный эксперт.

Интересно, что пройдет финал в Мадриде, пусть и не на стадионе "Реала", а на "Метрополитано", домашней арене "Атлетико". Местным болельщикам невольно напомнят о том, что испанцы теперь уже не являются законодателями футбольной моды, уступив это звание англичанам. Телезрителям, впрочем, все это не так уж важно - главное, чтобы финал получился зрелищным, и в этом плане красавец "Метрополитано" придется как нельзя кстати.

Матч ТВ, Лига чемпионов, финал.

1 июня, 21.50.