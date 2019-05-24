Сын Татьяны Васильевой экстремально похудел на 40 кг и ослеп на один глаз

Сын актрисы Татьяны Васильевой попал в больницу. Филипп подорвал здоровье изнурительной диетой.

Актер Филипп Васильев экстремально похудел на 40 килограммов за полгода, после чего ослеп на один глаз. "Радикальное изменение рациона может серьезно подорвать здоровье и даже привести к летальному исходу. Я сидел на низкокалорийной диете, похудел на 40 кг и думаю, как следствие, пошло кровоизлияние и мой глаз перестал видеть...", - заявил Филипп Васильев.

Он надеется, что снова обретет зрение. Во всяком случае врачи делают все возможное для восстановления здоровья актера.

stassadal Филипп Васильев

Меж тем по просьбе Татьяны Васильевой ее коллега Станислав Садальский сообщил, что недавно Филиппу сделали укол в глаз и положили в больницу. Он опубликовал фото мужчины.

В комментариях Садальский рассказал подписчикам, что актер сидел на специальной диете. Он питался едой на заказ - не больше 2000 калорий в сутки. Сейчас 40-летний Филипп выглядит старше своих лет.

stassadal Иссохший сын Татьяны Васильевой

Ранее Садальский уже бил тревогу по поводу сына Васильевой. Станислав публиковал фотографию сильно похудевшего 40-летнего Филиппа. "Ошарашил, когда заявил - я хочу, чтобы талия была как у мамы... И что поразительно, почти достиг результата, только личико стало... Просто кожа и кости... Уже опасно, вам не кажется?)", - задавался вопросом Садальский.