2019-05-24T20:31:53+03:00
Звезды

Сын Татьяны Васильевой экстремально похудел на 40 кг и ослеп на один глаз

Организм Филиппа Васильева не выдержал нагрузки, произошло кровоизлияние
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна ВасильеваТатьяна ВасильеваФото: Иван ВИСЛОВ
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Сын актрисы Татьяны Васильевой попал в больницу. Филипп подорвал здоровье изнурительной диетой.

Актер Филипп Васильев экстремально похудел на 40 килограммов за полгода, после чего ослеп на один глаз. "Радикальное изменение рациона может серьезно подорвать здоровье и даже привести к летальному исходу. Я сидел на низкокалорийной диете, похудел на 40 кг и думаю, как следствие, пошло кровоизлияние и мой глаз перестал видеть...", - заявил Филипп Васильев.

Он надеется, что снова обретет зрение. Во всяком случае врачи делают все возможное для восстановления здоровья актера.

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Филипп Васильев
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Меж тем по просьбе Татьяны Васильевой ее коллега Станислав Садальский сообщил, что недавно Филиппу сделали укол в глаз и положили в больницу. Он опубликовал фото мужчины.

В комментариях Садальский рассказал подписчикам, что актер сидел на специальной диете. Он питался едой на заказ - не больше 2000 калорий в сутки. Сейчас 40-летний Филипп выглядит старше своих лет.

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Иссохший сын Татьяны Васильевой
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Ранее Садальский уже бил тревогу по поводу сына Васильевой. Станислав публиковал фотографию сильно похудевшего 40-летнего Филиппа. "Ошарашил, когда заявил - я хочу, чтобы талия была как у мамы... И что поразительно, почти достиг результата, только личико стало... Просто кожа и кости... Уже опасно, вам не кажется?)", - задавался вопросом Садальский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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