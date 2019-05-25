Через финнов к звездам!

Сборная России образца 2019 года из той породы команд, что может проиграть только себе. Мощная, умная, сбалансированная, смелая. Илья Воробьев, наш главный тренер, нашел общий язык со звездами, умеет успокоить, умеет завести. Матч россиян с американцами получился классным по всем канонам - быстрый, яркий, без грубости. Отлично смотрится молодое поколение наших звезд во главе с Капризовым, Гусевым и Григоренко. Всегда рядом мастодонты Кузнецов, Малкин, Овечкин. Выходит из тени после не самого яркого группового этапа наш капитан Ковальчук. Просто невероятный чемпионат проводит вратарь Василевский... Все вроде бы хорошо.

Но, увы, современная история сборной России пронизана болезненными историями о том, как наши «команды-мечты» улетали на разных стадиях и теряли титулы. И тогда тоже перед решающими матчами хоть и было тревожно, но присутствовало ощущение, что выиграть-то должны. Но не получалось. Всегда по разным причинам. И всегда крайне болезненно. Как сделать так, чтобы дрим-тим образца 2019 года разогнала, рассеяла привидения этих поражений? Самое болезненное из них - 1/4 финала нашей домашней Олимпиады в Сочи, когда самый-самый состав ничего не смог сделать с крепкой, но совсем не великой сборной Финляндии.

Отпразднуют ли сегодня Никита Кучеров (слева), Никита Гусев и их партнеры победу над Финляндией?Фото: REUTERS

Именно финны противостоят нам в полуфинале ЧМ в Словакии. В день, когда наши рубились с американцами (очень, надо сказать, сильными), ребята из Финляндии устроили битву со своими соседями - шведами. Шведы - чемпионы мира двух последних лет. Одни из фаворитов турнира. И все же финны оказались сильнее в дополнительное время - 5:4. Да, у Финляндии опять меньше звезд, чем у нас. Но характер у этой сборной железный. И легко точно не будет. Даже несмотря на то, что букмекеры совершенно уверены в победе россиян. В шведов, кстати, они тоже верили.

Нашими соперниками вполне могли стать швейцарцы. В этом сезоне по новым правилам сетка плей-офф не составляется заранее, она определяется по рейтингу выступления на групповом этапе. Если бы Швейцария обыграла Канаду, то попала бы на Россию. Но канадцы сумели сравнять счет на 4 десятых секунды до финальной сирены! И победили в овер-тайме.

Пока это самый захватывающий и невероятный чемпионат за последние годы. И еще самый сильный по составу участников. Было бы здорово победить!

РАСПИСАНИЕ ЧМ-2019

Суббота, 25 мая.

16.15 - Россия - Финляндия (Первый канал, сайт kp.ru, Радио «Комсомольская правда»)

20.15 - Канада - Чехия («Матч ТВ»)

Воскресенье, 26 мая.

16.45 - Матч за 3-е место

21.10 - Финал

ВОПРОС ДНЯ

Победит ли сборная России на чемпионате мира по хоккею?

Мария КОЖЕВНИКОВА, актриса, дочь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею:

- Сомнений просто быть не должно - надо выходить на лед и выигрывать! Я знаю по себе: начнешь сомневаться перед выходом на лед или на поле - точно проиграешь. Да, я знакома лично с ребятами из этой сборной, они молодцы, осталось правильный настрой получить и пожелать им удачи. Я, разумеется, буду смотреть и полуфинал с финнами и надеюсь на яркий победный финал.

Дмитрий ДАВЫДЕНКО, глава общественного совета Ростуризма:

- А разве может быть иначе - победим, конечно!

Вилле ХААПАСАЛО, звезда фильма «Особенности национальной охоты»:

- Ну вы меня поймали! К сожалению, это один из тех редких случаев, когда я скажу, что, как это ни печально для вас, сборная России не пройдет в финал. Обычно, конечно, я честно болею за российскую команду. Но когда она играет против Финляндии, тут, увы, у вас шансов нет. Мой прогноз - финны будут в финале и победят, и станут чемпионами мира!

Победит ли сборная России на чемпионате мира по хоккею?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Я свое отболел еще в советское время. С тех пор помню постулат английских поклонников, но не хоккея, а футбола: самое красивое в нашем спорте - это положительный счет на табло. Надеюсь на победу российской сборной, но сам смотреть финальный матч вряд ли буду.

Илья АВЕРБУХ, фигурист:

- В этом году у нас очень сильная команда, но это может сыграть злую шутку. Другие тоже сильны, это показал матч с американцами. Финны всегда для нас очень сложный соперник, что показал олимпийский турнир в Сочи-2014, где они нас выбили. Тот обидный пример должен нас мотивировать. Буду смотреть обязательно, может быть, полечу на финал.

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- Я с Малкиным общался лет 10 назад, а Овечкин мне автограф оставил на бейсболке. Четкие парни, такие должны побеждать!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прощание с футболом

В последнем туре чемпионата России решится, кто, «Локо» или «Краснодар», попадет в основной турнир Лиги чемпионов, а кому придется играть в квалификации. Все остальные интриги уже разрешились.

Все игры в режиме переклички покажут на «Матч ТВ».

Матчи 30-го тура

26 мая (все игры начнутся в 14.00 по московскому времени)

ЦСКА - «Крылья Советов», «Ахмат» - «Ростов», «Зенит» - «Енисей», «Динамо» М - «Арсенал», «Краснодар» - «Рубин», «Анжи» - «Урал», «Локомотив» М - «Уфа», «Оренбург» - «Спартак»