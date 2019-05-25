В нашей стране, прежде чем решить, что вам что-то положено по закону, и добиваться этого, уточните, положено ли вам это по понятиям...

В Одессе.

- Изя, твоя рожа напоминает мне Париж.

- И таки шо?

- Так и хочется съездить!

* * *

Сергей, заплативший за тайский массаж 5000 рублей, почувствовал подвох уже после слов массажистки: «Рельсы- рельсы, шпалы-шпалы».

* * *

Аристократично проспал до полудня, а проснувшись, не обнаружил у кровати колокольчика позвонить прислуге. Лежу, гневаюсь.

* * *

- Дед, ходят слухи, что ты к девкам бегаешь.

- Да был вчера у Люськи, она семидесятилетие отмечала.

* * *

Рано или поздно дети последуют вашему примеру, а не вашим советам.

* * *

- Дорогой, а давай назовем сына Ираклием, а дочку - Василисой?

- Ага, и будут они потом дядя Ира и тетя Вася.

* * *

Чем тише сидит ребенок в соседней комнате, тем страшнее туда заходить...

* * *

Учительница русского языка горько плакала, проверяя сочинения «Как я провел лето». Теперь она знала, что делать, но годы уже ушли.

* * *

Почему всех бесят дети, которые орут в самолете? Они такие же люди с такими же правами. У вас тоже есть право орать в самолете, просто вы им почему-то не пользуетесь.

* * *

- У тебя вообще совесть есть?!

- Конечно, вот она, на полке, рядом с гуманизмом и верой в человечество.

* * *

Петух увидел курицу в микроволновке и выдает:

- Вот же ж блин!!! На селе яйца нести некому, а она тут на каруселях катается!

* * *

Я тут случайно заметила: если блузку не застегивать на три верхние пуговицы, то глаза можно не красить.