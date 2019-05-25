В нашей стране, прежде чем решить, что вам что-то положено по закону, и добиваться этого, уточните, положено ли вам это по понятиям...
В Одессе.
- Изя, твоя рожа напоминает мне Париж.
- И таки шо?
- Так и хочется съездить!
* * *
Сергей, заплативший за тайский массаж 5000 рублей, почувствовал подвох уже после слов массажистки: «Рельсы- рельсы, шпалы-шпалы».
* * *
Аристократично проспал до полудня, а проснувшись, не обнаружил у кровати колокольчика позвонить прислуге. Лежу, гневаюсь.
* * *
- Дед, ходят слухи, что ты к девкам бегаешь.
- Да был вчера у Люськи, она семидесятилетие отмечала.
* * *
Рано или поздно дети последуют вашему примеру, а не вашим советам.
* * *
- Дорогой, а давай назовем сына Ираклием, а дочку - Василисой?
- Ага, и будут они потом дядя Ира и тетя Вася.
* * *
Чем тише сидит ребенок в соседней комнате, тем страшнее туда заходить...
* * *
Учительница русского языка горько плакала, проверяя сочинения «Как я провел лето». Теперь она знала, что делать, но годы уже ушли.
* * *
Почему всех бесят дети, которые орут в самолете? Они такие же люди с такими же правами. У вас тоже есть право орать в самолете, просто вы им почему-то не пользуетесь.
* * *
- У тебя вообще совесть есть?!
- Конечно, вот она, на полке, рядом с гуманизмом и верой в человечество.
* * *
Петух увидел курицу в микроволновке и выдает:
- Вот же ж блин!!! На селе яйца нести некому, а она тут на каруселях катается!
* * *
Я тут случайно заметила: если блузку не застегивать на три верхние пуговицы, то глаза можно не красить.
ИСТОЧНИК KP.RU