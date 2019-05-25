2019-05-24T22:13:40+03:00
Спорт

Россия - Финляндия 25 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала чемпионата мира по хоккею 2019

Хоккей, матч Россия - Финляндия. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 мая 2019. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала чемпионата мира по хоккею 2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хоккеисты сборной России сыграют против Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.Хоккеисты сборной России сыграют против Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.Фото: REUTERS
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Российская команда всех "выносит" на этом чемпионате мира по хоккею. После семи подряд побед на групповом этапе турнира у нас на кону - битва за выход в финал соревнований. Полсотни хоккеистов сборной Финляндии отказались ехать на турнир, но они все равно сильны и бьются в полуфинале. Но у нас есть такие игроки, как Овечкин, Кучеров, Малкин и многие другие. "КП" рассказывает о главных моментах матча ЧМХ-2019 по хоккею Россия - Финляндия 25 мая 2019.

Статистика личных встреч Россия - Финляндия 25 мая 2019 года

20 раз команды играли между собой на чемпионатах мира. 8 побед в основное время у России, 1 раз была ничья, 2 раза побеждала по буллитам Россия, 1 раз проигрывала в овертайме, 2 раза проигрывала по буллитам. Остальные же 6 встреч выиграла команда Финляндии. Последний раз команды играли в матче за "бронзу" на ЧМ-2017 и тогда, 21 мая, наши выиграли со счетом 5:3.

Прогнозы на матч Россия - Финляндия 25 мая 2019 года

Российская сборная - фаворит полуфинала ЧМ-2019 против команды Финляндии.

Трансляция матча Россия - Финляндия 25 мая 2019 года

Трансляция матча Россия - Финляндия 25 мая 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 16:15 по московскому времени.

Россия - Финляндия 25 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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