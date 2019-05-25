Во время шоу с участием Евгении Медведевой и Алины Загитовой в Японии произошло землетрясение

Рано утром в субботу, 25 мая, в Японии произошло землетрясение. И в этой стране сейчас находятся ведущие российские фигуристки - Алина Загитова и Евгения Медведева. Они принимают участие в серии шоу Fantasy on Ice и они сейчас находятся как раз недалеко от города Тиба.

В личном "Инстаграме" Евгении Медведевой появилось видео - подземные толчки случились прямо во время очередного выступления на шоу с участием наших звездных спортсменок.

На видео, которое снял известный агент фигуристов Ари Закарян, видно, как у льда стоят Евгения Медведева, Алина Загитова и еще несколько фигуристов.

- Только что у нас было землетрясение, друзья - говорит за кадром Закарян.

Женя отнеслась не без доли юмора к этому ЧП:

- Это просто я откаталась, - засмеялась Медведева.

Его сила составила примерно 5,1 балла. Оно было зафиксировано в префектуре Тиба к востоку от столицы страны Токио. Никакой опасности оно не представляет - угрозы цунами не существует.