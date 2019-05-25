2019-05-25T12:26:09+03:00
Спорт

Закарин покоряет Альпы

Российский велогонщик команды «Катюша» победил на этапе легендарной многодневки «Джиро д’Италия» [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Велогонщик Ильнур ЗакаринВелогонщик Ильнур ЗакаринФото: Кирилл СЕРОВ
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Ильнур Закарин в пятницу выиграл 13-й этап итальянской велогонки. Это был первый по-настоящему горный этап, проходивший в районе Турина и уходящий в Альпы. Закарин грамотно выбрал момент для броски и ушел от всех за 5 км до финиша на последней горе. В результате 29-летний гонщик из Набережных Челнов обогнал ближайшего преследователя, испанца Микеля Ниеве (Mitchelton-Scott), на 35 секунд. Закарин в общем зачёте поднялся на 9 позиций и занимает третье место, уступая лидеру меньше трех минут.

- У меня не было никакого плана на победу на этом этапе. Я просто пошел в отрыв с целью наверстать упущенное на предыдущих этапах. Эта победа стала для меня сюрпризом. Я преодолел последний подъем со всей энергией и силой, которые у меня были. Я доволен тем, чего достиг сегодня. Мои соперники сильны, но я постараюсь взять Maglia Rosa (майку лидера общего зачета) на следующих этапах, - сказал после финиша Ильнур Закарин, для которого эта победа на этапах «Джиро» стала второй в его карьере.

Сегодня, в субботу, состоится еще один сложнейший этап с финишем в горнолыжном курорте Курмайор.

Велошоссе. Многодневка «Джиро д’Италия»

13-й этап. Пинероло – Черезоле-Реале, 196 км

1. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 5:34.40

2. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – отставание 0.35.

3. Микель Ланда (Испания, Movistar) — +1.20...

9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – +3.34.

Общий зачёт после 13-го этапа

1. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 54:28.59

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – +2.25

3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.56…

9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – +7.13.

Российский велогонщик команды «Катюша» победил на этапе легендарной многодневки «Джиро д’Италия»..Кирилл СЕРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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