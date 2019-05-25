2019-05-25T14:05:24+03:00
Политика

Зеленского в отставку, Зеленского оставить: на Украине продолжается война петиций

Сторонники и противники украинского президента воюют друг с другом на сайте главы государства [видео]
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Война компроматов, которая была так популярна на постсоветском пространстве в политической области до сей поры, сменилась теперь на Украине войной петицийВойна компроматов, которая была так популярна на постсоветском пространстве в политической области до сей поры, сменилась теперь на Украине войной петицийФото: REUTERS
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Сторонники и противники нового президента Украины Владимира Зеленского продолжают воевать друг с другом. Причем, используют для этого сайт президента Украины, на котором размещают петиции противоположной направленности.

«КП» уже писала о размещении петиции за отставку Зеленского, которая появилась спустя полтора дня после инаугурации. На данный момент при необходимых для рассмотрения и реагирования на инициативу 25 тысячах голосов инициатива набрала уже свыше 53 тысяч подписей. Зеленский, кстати, уже заявил, что не будет на нее реагировать. До окончания периода сбора подписей у нее еще осталось 90 дней.

Сторонники Зеленского всполошились на следующий день и 23 мая зарегистрировали петицию за отмену петиции об отставке Зеленского. Но недовольные мобилизуются гораздо быстрее, чем удовлетворенные итогами выборов сторонники нового президента. И к этому моменту количество подписантов составило всего лишь 10 404 голоса.

Можно было бы, конечно, пойти и дальше по этому пути. И подать «петицию об отмене петиции об отказе от петиции», и такие предложения уже звучали на страницах украинских пользователей соцсетей, но когда и на чем бы завершился этот процесс, и не запутались бы в формулировках авторы сих предложений – тот еще вопрос.

Однако, противники Зеленского пошли другим путем. В тот же день, что и сторонники Зеленского, некто Андрей Качор зарегистрировал еще одну петицию, об отставке назначенного новым президентом главы его администрации Андрея Богдана. Основанием для отставки автор петиции считает нарушение при назначении Богдана закона «Об очистке власти».

Дело в том, что, юрист по образованию, Андрей Богдан еще до того, как стал адвокатом Коломойского, дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики у президента Виктора Януковича. А, согласно закону «Об очищении власти», эта должность входит в перечень постов, которые подпадают под люстрацию. А по закону «об очистке», лицо, попавшее под люстрацию, не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу, то есть до октября 2024 года. И к этому моменту под петицией с требованием отставки Богдана поставили свои данные 16 350 украинцев. До конца сбора подписей остался еще 91 день, и, скорее всего, необходимые 25 тысяч голосов эта петиция соберет уже к понедельнику.

Война компроматов, которая была так популярна на постсоветском пространстве в политической области до сей поры, сменилась теперь на Украине войной петиций. Чем она закончится и когда, никто пока сказать не в состоянии.

P.S. Аналогичную петицию за отставку Богдана на основании все того же Закона "Об очистке власти", также зарегистрированную 23 мая, но за авторством Александра Васильевского, подписали уже более 26 тысяч человек.

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Владимир и Елена Зеленские перед церемонией инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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