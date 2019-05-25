Несостоявшийся «Сноуден». В США осудили морского офицера за шпионаж в пользу России

Судьба бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства нацбезопасности США Эдварда Сноудена не дает покоя американцам. 26-летний младший офицер второго класса ВМС США Стивен Келлогг решил повторить поступок спецагента. Военный планировал поделиться секретной информацией о ядерных установках на американских военных кораблях с прессой, а затем сбежать в Россию. Но побега не получилось.

В 2014 году Келлогг заступил на военно-морскую службу и сразу получил доступ к секретной информации, которая касалась обслуживания и эксплуатации корабельных ядерных силовых установок.

На протяжении двух лет - с 2016 по 2018 года - Келлогг служил на борту авианосца «Карл Винсон». Моряк настолько хорошо выучил системы его ядерных установок, что мог с легкостью нарисовать их по памяти и объяснить простым языком особенности их работы.

Помимо этого, в прошлом году офицер сфотографировал зоны контролируемого доступа, на которых содержится секретная информация о программе ядерных установок ВМС на борту авианосца «Карл Винсон».

Что стало причиной перелома, который произошел с американским военным и он решил пойти против американской военной системы, продолжит устанавливать следствие. Но в 2018 году Келлогг внезапно решил передать имеющиеся у него секретные данные журналистам. Он понимал, что если эта информация окажется в СМИ, то всему миру станет известно о ядерном потенциале США. И тогда другие державы не упустят шанс воспользуются этой информацией в своих целях.

Решив идти до конца, Келлогг связался со своим школьным другом, журналистом из Нью-Йорка и пообещал приехать к нему и рассказать очень важную информацию.

- Я могу стать вторым Эдом Сноуденом, - сказал Стивен другу-журналисту.

Но 27 августа прошлого года Келлог, видимо, так нервничал, что перед вылетом в Нью-Йорк напился в аэропорту Сан-Диего и стал буянить. Полиция быстро его задержала, после чего и начались допросы, а затем и признание слить секретную информацию прессе.

Во время допросов Келлогг рассказал, что контактировал с представителями российской судостроительной корпорации и единственного производителя атомных подводных лодок «Севмаш». По данным ФБР, перед отъездом в Нью-Йорк моряк отправил письмо на электронный адрес, якобы связанный с «Севмашем», со словами «Я готов». А до этого звонил в компанию шесть раз (правда, не уточняется, ответил ли моряку кто-то или нет).

Помимо этого, летом прошлого года американский офицер даже планировал перебраться в Россию. Он искал информацию о рейсах в Москву и контакты российского консульства в Сан-Диего.

- Попытки этого моряка раскрыть секретную информацию о ядерных двигателях представляли значительную угрозу национальной безопасности США и угрожали жизни американских военнослужащих, - заявил агент ФБР Гаррет Во, который вел расследование этого дела.

Суд признал Стивена Келлога виновным в шпионаже и приговорил к трем годам лишения свободы. Офицер будет уволен с военной службы с лишением воинского звания.

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