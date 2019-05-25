2019-05-25T13:54:58+03:00
Общество

Принцесса Жасмин, Губка Боб и Гуффи: жительница Мельбурна создает персонажей книг и мультфильмов из полезных продуктов

Лала Мохмеди придумала, как заставить своего трехлетнего сына есть овощи и молочные продукты, и прославилась на весь мир
Екатерина БОЛГОВА
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Женщина завела в Instagram страничку, которая получила название «Дневники еды Джейкоба»Женщина завела в Instagram страничку, которая получила название «Дневники еды Джейкоба»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Одна австралийская мама по имени Лала Мохмеди решила привить своему трехлетнему сыну любовь к полезным продуктам: овощам, сыру, рыбе, злакам. Зная, что маленький непоседа Джейкоб без ума от литературных персонажей и мультяшных героев, она решила "нарисовать" их для него прямо в тарелке.

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We have been super busy working on some exciting collaborations which hasn t allowed us any time to make any new creations so here is one of our favourites
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После этого она опубликовала фотографию получившегося блюда в Facebook и получила множество положительных отзывов. «Мои друзья сказали, что я должна завести Instagram, но я тогда еще даже понятия не имела, что это такое... какие-то хештеги, подписки», - рассказывала позже Лала, когда ее стали приглашать на ток-шоу и другие программы для родителей.

jacobs_food_diariesjacobs_food_diaries
We are all sick in the JFD household including our breakfast!
4167 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Женщина завела в Instagram страничку, которая получила название «Дневники еды Джейкоба». Сегодня на этот аккаунт уже подписаны 175 тысяч человек, среди которых не только вдохновленные родители, но и профессиональные повара и рестораторы (включая самого Джейми Оливера!).

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karllagerfeld
5679 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Лала не только выкладывает фотографии готовых съедобных шедевров, но и показывает в пошаговых видео, как она делает некоторые из них. Кстати, вдохновляется креативная мама не только персонажами литературных произведений и мультфильмов, в ее арсенале есть и реальные звезды сцены и моды - Майкл Джексон, Дэвид Боуи или Карл Лагерфельд.

jacobs_food_diariesjacobs_food_diaries
Sending off Summer in Melbourne with a MINION sun baking at the beach!
2968 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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