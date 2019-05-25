2019-05-25T16:24:58+03:00
Политика

Международный трибунал по морскому праву выступил на стороне Киева по инциденту в Керченском проливе

От России потребовали вернуть Украине задержанных за нарушение госграницы военных моряков и катера с буксиром [видео]
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Комментарии: comments4
Как и следовало ожидать, судьи трибунала приняли сторону Киева и потребовал от Москвы и освободить украинских моряковКак и следовало ожидать, судьи трибунала приняли сторону Киева и потребовал от Москвы и освободить украинских моряковФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В славных традициях украинских перемог последнего времени свое решение по инциденту в Керченском проливе огласил в субботу Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге. Судьи трибунала рассматривали заявление Украины, требовавшей принять временные обеспечительные меры и вернуть Незалежной два артиллерийских бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», нарушившие и порядок прохождения через Керченский пролив, и государственную границу России при этом 25 ноября прошлого года, и задержанные за это. В итоге 22 украинских военных моряка и два сотрудника СБУ оказались за решеткой, и в отношении них сейчас возбуждены уголовные дела и ведется следствие.

Cхема происшествия с кораблями украинских ВМС в Черном море Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Cхема происшествия с кораблями украинских ВМС в Черном мореФото: Алексей СТЕФАНОВ

Как и следовало ожидать, судьи трибунала приняли сторону Киева и потребовал от Москвы и освободить украинских моряков, и вернуть Украине стоящие сейчас на приколе у российских причалов арестованные украинские плавсредства. При этом, что небезынтересно, трибунал не стал требовать от Москвы прекратить возбужденные уголовные дела в отношении украинских моряков или отказаться от возбуждения новых уголовных дел.

Как сказано в резолюции суда, решения трибунала окончательны и не подлежат обжалованию участвующими в споре сторонами. И вот тут в Киеве могли бы праздновать перемогу, в лучших традициях а’ля Порошенко, но в тех же самых традициях украинского «колеса генотьбы» всякая перемога неминуемо оборачивается зрадой, и чем весомей и внушительней выглядит перемога, тем больше и огорчительнее окажется зрада.

Командир катера «Бердянск» Роман Мокряк и командир малого артиллерийского бронекатера «Никополь» Богдан Небылица

Командир катера «Бердянск» Роман Мокряк и командир малого артиллерийского бронекатера «Никополь» Богдан Небылица

Так, скорее всего, будет происходить и в этом случае. Дело в том, что Россия еще до начала рассмотрения заявления Украины официально известила Международный морской трибунал (ММТ) официально известила эту структуру, что не признает его юрисдикции по разбору данного инцидента, и любые его решения не будут иметь для Москвы никаких правовых последствий. И это не какие-то нововведения. Россия сделала оговорки о признании ограниченной юрисдикции ММТ еще в тот момент, когда подписывала базовые документы о трибунале. Равно, как и многие другие государства. В том числе и Украина. И в том соглашении четко оговорено, что вопросы суверенитета, к чему и относится нарушение госграницы, не являются предметом рассмотрения ММТ и не входят в его юрисдикцию.

Оружие на борту украинского буксира. ФОТО Евгений ПОПОВ/ВГТРК

Оружие на борту украинского буксира. ФОТО Евгений ПОПОВ/ВГТРК

Что, собственно, и продемонстрировал МИД РФ, уже отреагировав на решение ММТ.

- Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива, - говорится в сообщении МИД РФ для СМИ. - На данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств. Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь.

По закону ВМСУ обязаны были оформить разрешение на проход через Керченский пролив. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

По закону ВМСУ обязаны были оформить разрешение на проход через Керченский пролив. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

Логично? Вполне. И логично, и последовательно. Но кто сказал, что Киев способен действовать таким образом? Во всяком случае, за предыдущие 5 лет на Украине никто ничего такого не демонстрировал. И, похоже, что все в этой сфере продолжается по-старому.

- Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала, - заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, комментируя решение трибунала. Что же, значит, тем горше для Киева будет очередное разочарование. Упрямство украинской стороны лишь оттянет возвращение украинских моряков домой, а о возвращении практически трети ВМС Украины и вовсе придется, наверное, забыть.

На перехват рейдеров вышли погранкатера ФСБ России. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

На перехват рейдеров вышли погранкатера ФСБ России. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лавров: Провокация в Керченском проливе состоялась по приказу Киева

Провокация украинских военных в Керченском проливе стала первоочередной темой во всем мире. Мировое сообщество призывает к деэскалакции ситуации и Россию, и Украину. Киев в очередной раз переводит стрелки на Москву, заявляя, что Россия вновь виновата в сложившейся ситуации. И чего теперь ждать Москве — очередных санкций? (подробности)

МНЕНИЕ

Киевская хунта плывет на войну

Виктор БАРАНЕЦ

Утром в воскресенье три украинских корабля (два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу") нарушили морскую госграницу России. Они шли в сторону Керченского пролива. Корабли Погранслужбы ФСБ РФ не пропустили их к Крымскому мосту (проход под которым был оперативно заблокирован). (подробности)

5 наивных вопросов: Провокация в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Политолог: Вряд ли Порошенко посадят за госизмену, но элиты получили четкий сигнал
Директор департамента стран СНГ института политических исследований Алексей Бычков ответил «КП» на вопрос, что последует за возбуждением уголовного дела против пятого президента Украины
Новости 24
Ростуризм: Россия войдет в топ-12 популярных направлений для туризма
Два человека погибли при пожаре на юге Москвы
Зеленский: выполнение Россией решения трибунала может стать шагом к переговорам между Киевом и Москвой
Соловьев согласился встретиться с активистом, который обещал дать ему "леща"
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за грозы и усиления ветра
В МИД РФ прокомментировали решение Морского трибунала по инциденту в Керченском проливе
Глава МИД Ирана считает увеличение сил США на Ближнем Востоке угрозой миру
Морской трибунал потребовал от России освободить украинские корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе
В Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Дембеле
В США произошла стрельбе в баре, пострадали десять человек
Самолет Cessna упал в океан у берегов Флориды
Боевики обстреляли две сирийские провинции и город Хама
Взырв в Лионе: опубликованы кадры с вероятным подозреваемым
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1
Сотрудники Роспотребнадзора провели консультации по профилактике клещевых инфекций
Младшего офицера ВМС США приговорили к трем годам тюрьмы за попытку раскрытия секретной информации
Дима Билан готов в третий раз принять участие в Евровидении
«Крым ничем не обязан Украине»: Пушков высказался о заявлении нового главы генштаба ВСУ