"Это кошмар и беспредел": шокированную Кудрявцеву успокаивают из-за скандальных фото

Звезды российского шоу-бизнеса и обычные поклонники второй день обсуждают "шпионский скандал" с Лерой Кудрявцевой. Телеведущую обвинили в политическом кризисе в Австрии. Сама знаменитость настроена решительно и нмерена разбираться с обидчиками в международном суде.

Лера Кудрявцева шокирована после того, как увидела статью со своей фотографией на страницах австрийской газеты Österreich Zeitung. Издание сообщило, что телеведущая якобы причастна к секс-скандалу с вице-канцлером страны Хайнцем-Кристианом Штрахе. По словам автора, Кудрявцева - та самая девушка на видеозаписи, с которой беседовал Штрахе якобы о покупки медиаактивов для влияния на выборы. При этом россиянку называют девушкой легкого поведения, актрисой, певицей и танцовщицей.

Из материала становится ясно, что некая немецкая блогерша высказала предположение, что русской красавицей, обрушевшей карьеру вице-канцлера Хайнц-Кристиана Штрахе, может быть либо российская телеведущая Лера Кудрявцева, либо латвийская путана, за услуги которой якобы заплатили 600 тысяч евро.

В ответ на эти заявления Лера разместила в Instagram снимок статьи с кричащим заголовком "Кто она - актриса или проститутка?". "Сегодня я на первых страницах газет Австрии . Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала, только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно Оказывается, нет. Одна из газет позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде", - подписала фото блондинка.

Она не понимает, каким боком оказалась на страницах австрийской прессы. "Но подозревает, что два года назад, когда снималось какое-то компрометирующее видео канцлера, там была девушка и звали ее Алена Макарова. Дочка какого-то российского миллионера, олигарха. Мне ничего умного на ум не приходит, кроме как связать эту историю со мной по фамилии моего мужа - Макаров. Это кошмар и беспредел", - рассказала Кудрявцева в эфире передачи "Центральное телевидение" на НТВ.

leratv Лера Кудрявцева оказалась на первых страницах газет Австрии

Поклонники стали успокаивать теледиву. Конечно, двусмысленный заголовок статьи - первое на что обратили внимание фолловеры. "Этот заголовок с фото Леры крайне кричащий и двусмысленный. Так и работают медиа. Многие даже и не стали читать эту статью. Для них все «понятно» стало по фразе «schauspielerin oder prostituierte». Они любят русских в Австрии очернять, особенно называть наших девушек проститутками. И эта статья только подтверждает всем известный стереотип", - написала одна из поклонниц телеведущей.

Не остались в стороне и звезды. "Про тебя снимут наших «Мстителей»", - одним из первых отреагировал Гарик Харламов. "Так это же круто!", - поддержала Леру певица Лолита Милявская. "Ого! Как много я о тебе не знаю, тихоня", - пошутил телеведущий Андрей Разыграев. "Лерчик, ты что, это ж круто! Ты ж смотри, какая ты влиятельная!", - заявила Валерия. С ней полностью согласен и Николай Басков, который восхитился "уровнем международной карьеры" телеведущей: "Вот это уровень международной карьеры! Из-за тебя люди с постов летят". Серегей Лазарев и Алена Водонаева ограничились смеющимися смайликами. А вот известный комментатор Геннадий Черданцев поинтересовался, не она ли "церковь разушила", как в известной шутке.

Сама теледива пошутила в Facebook: "Если надо кого «подвинуть» - обращайтесь! Вице- канцлера Австрии уже подвинула. Моих рук дело, ага!"

В свою очередь, директор артистки Таргиз Шахиди, комментируя "шпионский скандал", в который его подопечную втянули австрийские папарацци, заявил, что перепутать Кудрявцеву с дамой, которая изображена на "фотодоказательствах" можно только, "если сильно выпить". "Это банальная грубая ошибка. В той истории используют фотографию женщины, которая даже не похожа на Леру. Ну, может быть, совсем отдаленно", - цитирует Шахиди "Вечерняя Москва".

Скандал в Австрии разгорелся за неделю до выборов в Европарламент. Крупнейшие немецкие газеты опубликовали материалы, обвинявшие вице-канцлера Штрахе в сговоре с "племянницей российского олигарха" ради поддержки его партии перед выборами. Сами же репортеры тогда назвали встречу ловушкой для политика, выступающего за отмену антироссийских санкций и налаживание отношений с Москвой. Штрахе, уходя с поста, назвал случившееся целенаправленным политическим убийством.